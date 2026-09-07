Türkiye'de de faaliyet gösteren Uber, Nijerya ve Uganda'daki hizmetlerini 2 Eylül itibarıyla sona erdirdi. Böylece Nijerya'daki 12 yıllık faaliyetleri sona eren şirket, kararın Afrika genelinden çekilme anlamına gelmediğini duyurdu.
Türkiye'de popüler ulaşım markası Uber 2 ülkeden çekiliyor
Türkiye'de de hizmet veren ABD merkezli araç çağırma platformu Uber, 2 Eylül itibarıyla iki ülkenin pazarlarından çekildi.Kaynak: Diğer
Kararla birlikte şirketin Nijerya'da 2014'te başlayan 12 yıllık faaliyetleri ile Uganda'da Haziran 2016'dan bu yana sunduğu hizmetler bitti.
Şirket sözcüsü, çekilmenin bu iki ülkeyle sınırlı olduğunu ve Afrika genelini kapsayan daha geniş bir kararın parçası olmadığını dile getirdi.
Mısır, Gana, Kenya ve Güney Afrika'daki faaliyetlerin sürdüğü açıklanırken, Nijerya'dan çıkışın siyasi baskıyla bağlantılı olduğu iddiası da kabul edilmedi.
Dünya gazetesinin haberine göre, iki pazardan çekilme kararı, Uber'in küresel organizasyonunu yeniden düzenlediği süreçte alındı.
Şirket daha önce toplam çalışan sayısının yüzde 10'una karşılık gelen 3 bin 300 kişinin işine son vereceğini duyurmuştu. Bunun, Uber'in 2020'den bu yana gerçekleştirdiği en büyük işten çıkarma olduğu belirtildi.
Fortune'un aktardığına göre Uber CEO'su, kararın çalışan performansından kaynaklanmadığını; organizasyon yapısının ve şirket önceliklerinin yeniden şekillendirilmesiyle ilgili olduğunu dile getirdi.
Şirketin otonom araç yatırımlarını büyütmek için 10 milyar dolarlık kaynak ayırması bekleniyor.
Africa News, Nijerya ve Uganda'da sürücülerin karşılaştığı güçlüklerde artan yakıt ve işletme giderlerinin etkili olduğunu bildirdi.
Nijerya'da 2023 yılında benzin sübvansiyonlarının kaldırılması, ulaşım ve yaşam maliyetlerini yükselttiğini duyurdu.
Bunun yanı sıra platformların sürücülerden tahsil ettiği komisyon oranları üzerindeki anlaşmazlıklar da protestolara sebep oldu.