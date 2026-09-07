Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Türkiye'de popüler ulaşım markası Uber 2 ülkeden çekiliyor

Türkiye'de popüler ulaşım markası Uber 2 ülkeden çekiliyor

Türkiye'de de hizmet veren ABD merkezli araç çağırma platformu Uber, 2 Eylül itibarıyla iki ülkenin pazarlarından çekildi.

Kaynak: Diğer
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Türkiye'de popüler ulaşım markası Uber 2 ülkeden çekiliyor - Resim: 1

Türkiye'de de faaliyet gösteren Uber, Nijerya ve Uganda'daki hizmetlerini 2 Eylül itibarıyla sona erdirdi. Böylece Nijerya'daki 12 yıllık faaliyetleri sona eren şirket, kararın Afrika genelinden çekilme anlamına gelmediğini duyurdu.

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Türkiye'de popüler ulaşım markası Uber 2 ülkeden çekiliyor - Resim: 2

Kararla birlikte şirketin Nijerya'da 2014'te başlayan 12 yıllık faaliyetleri ile Uganda'da Haziran 2016'dan bu yana sunduğu hizmetler bitti.

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Türkiye'de popüler ulaşım markası Uber 2 ülkeden çekiliyor - Resim: 3

Şirket sözcüsü, çekilmenin bu iki ülkeyle sınırlı olduğunu ve Afrika genelini kapsayan daha geniş bir kararın parçası olmadığını dile getirdi.

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Türkiye'de popüler ulaşım markası Uber 2 ülkeden çekiliyor - Resim: 4

Mısır, Gana, Kenya ve Güney Afrika'daki faaliyetlerin sürdüğü açıklanırken, Nijerya'dan çıkışın siyasi baskıyla bağlantılı olduğu iddiası da kabul edilmedi.

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Türkiye'de popüler ulaşım markası Uber 2 ülkeden çekiliyor - Resim: 5

Dünya gazetesinin haberine göre, iki pazardan çekilme kararı, Uber'in küresel organizasyonunu yeniden düzenlediği süreçte alındı.

Şirket daha önce toplam çalışan sayısının yüzde 10'una karşılık gelen 3 bin 300 kişinin işine son vereceğini duyurmuştu. Bunun, Uber'in 2020'den bu yana gerçekleştirdiği en büyük işten çıkarma olduğu belirtildi.

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Türkiye'de popüler ulaşım markası Uber 2 ülkeden çekiliyor - Resim: 6

Fortune'un aktardığına göre Uber CEO'su, kararın çalışan performansından kaynaklanmadığını; organizasyon yapısının ve şirket önceliklerinin yeniden şekillendirilmesiyle ilgili olduğunu dile getirdi.

Şirketin otonom araç yatırımlarını büyütmek için 10 milyar dolarlık kaynak ayırması bekleniyor.

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Türkiye'de popüler ulaşım markası Uber 2 ülkeden çekiliyor - Resim: 7

Africa News, Nijerya ve Uganda'da sürücülerin karşılaştığı güçlüklerde artan yakıt ve işletme giderlerinin etkili olduğunu bildirdi.

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Türkiye'de popüler ulaşım markası Uber 2 ülkeden çekiliyor - Resim: 8

Nijerya'da 2023 yılında benzin sübvansiyonlarının kaldırılması, ulaşım ve yaşam maliyetlerini yükselttiğini duyurdu.

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Türkiye'de popüler ulaşım markası Uber 2 ülkeden çekiliyor - Resim: 9

Bunun yanı sıra platformların sürücülerden tahsil ettiği komisyon oranları üzerindeki anlaşmazlıklar da protestolara sebep oldu.

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