Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye’de öğrencileri giydiren dev firma iflas etti

Türkiye’de öğrencileri giydiren dev firma iflas etti

Ekonomideki dalgalanmalar reel sektörü vurmaya devam ediyor. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin okul kıyafetlerini üreten, İzmir merkezli Cece Tekstil iflas etti.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Türkiye’de öğrencileri giydiren dev firma iflas etti - Resim: 1

Türkiye'de okul kıyafetleri sektörünün önemli oyuncularından biri olan ve uzun yıllardır İzmir'den Türkiye'nin dört bir yanına üretim yapan Cece Tekstil, ekonomik darboğazı aşamayarak iflas etti.

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Türkiye’de öğrencileri giydiren dev firma iflas etti - Resim: 2

Konak ilçesinde faaliyet gösteren şirket hakkında beklenen hukuki süreç sonuçlandı.

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Türkiye’de öğrencileri giydiren dev firma iflas etti - Resim: 3

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, şirketin iflas tasfiye işlemlerine resmen başlandı.

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Türkiye’de öğrencileri giydiren dev firma iflas etti - Resim: 4

2013 yılında tam kapsamlı olarak üretime geçen ve eğitim sektörünün en büyük tedarikçilerinden biri haline gelen Cece Tekstil'in iflası, sektörde geniş yankı uyandırdı.

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Türkiye’de öğrencileri giydiren dev firma iflas etti - Resim: 5

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/952 E. sayılı dosyası kapsamında, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 15.07 itibarıyla şirketin iflasının açılmasına hükmedildi.

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Türkiye’de öğrencileri giydiren dev firma iflas etti - Resim: 6

Firma, İzmir'de 3 bin metrekarelik kapalı alana kurulu devasa bir tesiste faaliyet gösteriyordu.

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Türkiye’de öğrencileri giydiren dev firma iflas etti - Resim: 7

Triko, süveter, ceket, gömlek, forma ve okul arması gibi öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında üreten şirketin bünyesinde; yüksek teknolojiye sahip 130 adet konfeksiyon makinesi, 4 adet özel nakış makinesi bulunuyordu.

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Türkiye’de öğrencileri giydiren dev firma iflas etti - Resim: 8

Aylık 160 bin adet üretim kapasitesine sahip olan ve iplik girişinden nihai ürüne kadar üretimin tüm aşamalarını kendi bünyesinde gerçekleştiren firma, sektördeki kurumların ilk tercihleri arasında yer alıyordu.

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Türkiye’de öğrencileri giydiren dev firma iflas etti - Resim: 9

Özellikle kanserojen madde içermeyen üretim politikası ve geniş ürün yelpazesiyle tanınan şirketin iflası, üretim maliyetlerindeki artış ve sektördeki daralmanın son kurbanlarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye’de öğrencileri giydiren dev firma iflas etti - Resim: 10
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