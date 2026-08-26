Deprem ülkesi olarak görülen ülkemizde neredeyse 10 yılda 1 büyük bir deprem meydana geliyor. Yaşanan depremler can kayıplarına yol açarken, başta İstanbul'da yaşayan yurttaşlar olmak üzere, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız, olası bir depremde evlerinin ne kadar sağlam olduğunu merak ediliyor. Küresel inşaat mühendisliği verileri ve jeofizik araştırmaları doğrultusunda, şiddetli sarsıntılara karşı maksimum güvenlik sunan ev tipleri yeniden derecelendirildi.
Türkiye'de depreme en dayanıklı evler belli oldu: Kayadan bile daha sağlamlar
Deprem riskine karşı öne çıkan en dayanıklı yapı tipleri belirlendi. Çelik konstrüksiyon, tünel kalıp, ahşap ve sismik izolasyonlu binalar esneklik ve güvenlikleriyle öne çıkarken, uzmanlar doğru zemin analizinin ve sağlam radye temellerin önemine dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Deprem kuşağında yer alan Türkiye için hayati önem taşıyan araştırmalar, geleneksel ile yenilikçi mimarinin güven kesişim noktalarını ortaya koyuyor.
ESNEKLİK VE MÜHENDİSLİK DAYANIKLILIĞI ÖNE ÇIKIYOR
Yapılan kapsamlı analizlerde esneklik kat sayısı en yüksek yapı türü olan çelik konstrüksiyon müstakil evler listenin ilk sırasında yer alıyor.
Deprem dalgalarını emerek kırılmayı önleyen ve sarsıntı enerjisini sönümleyen çelik yapılar, çökme riskini en düşük seviyeye indiriyor. Betonarme kategorisinde ise perde betonların tek parça halinde döküldüğü tünel kalıp sistemleri öne çıkıyor. Binayı yekpare bir blok haline getiren bu yöntem, şiddetli sarsıntılardaki yıkıcı burulma hareketlerini minimuma düşürerek yapının ayakta kalmasını sağlıyor.
DOĞAL MALZEMELER VE İLERİ TEKNOLOJİLİ İZOLASYON SİSTEMLERİ
Hafiflikleri sayesinde zemine binen yükü büyük oranda azaltan ahşap karkas yapılar, malzemenin sunduğu doğal esneklik sayesinde yüksek büyüklükteki depremlerde dahi bütünlüğünü korumayı başarıyor.
Günümüz teknolojisinin en üst noktası kabul edilen sismik izolasyonlu akıllı binalar ise zemin ile temel arasına yerleştirilen kauçuk ve çelik izolatörler sayesinde deprem enerjisinin yapıya aktarılmasını yüzde 80'e varan oranlarda engelliyor.
Klasik betonarmelere kıyasla ilk yatırım maliyeti yüzde 10 ila 15 daha yüksek olsa da, sismik izolatörlü binalar sarsıntı sonrasında dahi hemen kullanılabilir kalması ve yapısal hasar riskini neredeyse sıfıra indirmesiyle ayrışıyor.
EN KRİTİK AŞAMA: DOĞAL ZEMİN YAPISI VE TEMEL GÜVENLİĞİ
Ancak uzmanlar, yapı malzemesi ne kadar ileri teknoloji olursa olsun doğru zemin analizi yapılmamış projelerin risk taşımaya devam edeceğinin altını çiziyor. Kayalık ve sert zeminler üzerine inşa edilen radye temel sistemleri, depreme en dayanıklı evlerin değişmez ilk adımını oluşturuyor.