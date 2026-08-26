Türkiye'de depreme en dayanıklı evler belli oldu: Kayadan bile daha sağlamlar

Deprem ülkesi olarak görülen ülkemizde neredeyse 10 yılda 1 büyük bir deprem meydana geliyor. Yaşanan depremler can kayıplarına yol açarken, başta İstanbul'da yaşayan yurttaşlar olmak üzere, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız, olası bir depremde evlerinin ne kadar sağlam olduğunu merak ediliyor. Küresel inşaat mühendisliği verileri ve jeofizik araştırmaları doğrultusunda, şiddetli sarsıntılara karşı maksimum güvenlik sunan ev tipleri yeniden derecelendirildi.