Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) usulsüzlük ve temerrüt tespitleri üzerine 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu tasfiye etmesiyle patlak veren kriz, piyasalarda eşine az rastlanır bir nakit hareketliliğine sahne oldu.
Türkiye'de bir günde 145 milyarı çekip çıktı: Herkes bu gizemli milyarderi konuşuyor
SPK'nın yürüttüğü fon tasfiye sürecinin ortasında, tek bir yatırımcının bir günde 45 milyar TL çekmesi ekonomistleri şoke etti. Herkes bu gizemli milyarderi konuşuyor.Kaynak: Diğer
Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından birinde yer alan ve sadece 8 yatırımcısı bulunan özel bir fondan, bir kişi tarafından bir günde tam 45 milyar TL çekildi.
Haberler'de yer alan habere göre; Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın gözaltına alınmasıyla derinleşen süreçte, piyasalarda 830 milyar liranın üzerinde varlığın kilitli kaldığı belirtiliyor.
Bu büyük belirsizliğin ortasında gerçekleşen 45 milyar liralık devasa transfer, finans çevrelerinde şok etkisi yaratırken; herkes bu milyarderin kim olduğunu ve çekilen devasa kaynağın hangi yeni yatırım aracına yönlendirileceğini konuşmaya başladı.
Ekonomistleri dahi şaşkına çeviren işlem öncesinde, söz konusu özel fonun toplam büyüklüğü 52 milyar 886 milyon TL seviyesindeydi.
Bir yatırımcının içerideki tüm parasını sistemden çıkarmasıyla birlikte, fonun toplam değeri aniden 7 milyar 418 milyon TL'ye çakıldı.
Aralarında Tera Yatırım, Pusula, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy'ün de bulunduğu şirketlerin fonlarındaki tasfiye süreci ise devam ediyor.
SPK, varlıkların sorunsuz bir şekilde nakde dönüştürülebilmesi için piyasada görevlendirilen iki bankaya tanıdığı süreyi üç aydan altı aya çıkardı. Finans dünyası şimdi, kilitli kalan diğer fonların akıbetini ve aniden çekilen 45 milyar liralık likiditenin yeni adresini yakından takip ediyor.