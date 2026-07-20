Türkiye’de 5 şehir yer değiştirdi: Hangi ilimiz hangi yöne doğru ilerledi?

BÖLGESEL EKSENLER VE PLANLAMA İHTİYACI

TEPAV’ın hesaplamalarına göre Türkiye'deki illerin yarısından fazlasının (44 il) kentsel ağırlık noktası batı yönlü hareket etti. Uzmanlar, bu verilerin kentsel dönüşüm, altyapı yatırımları, yeni otoyol hatları ve sanayi alanlarının konumlandırılması süreçlerinde kritik bir yol haritası sunduğuna dikkat çekiyor.