Ay-yıldızlı ekip, organizasyonun üçüncü ve son hafta müsabakalarını Kansai bölgesindeki Osaka kentinde yer alan Asue Arena'da oynayacak. Türkiye ile Polonya arasındaki mücadele TSİ 06.00'da başlayacak.
Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milli takımın maç takvimi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Japonya ayağındaki ilk karşılaşmasında yarın Polonya ile kozlarını paylaşacak.Kaynak: AA
İkinci haftayı 6 galibiyet, 2 yenilgi ve 15 puanla altıncı sırada tamamlayan milliler, son etapta finallere kalabilmek için kritik maçlara çıkacak.
VNL finallerine ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katılacak Çin'in normal sezonu ilk sekiz dışında bitirmesi durumunda, sıralamadaki ilk yedi takım finallerde mücadele etme hakkı elde edecek.
Türkiye ile Polonya, VNL tarihinde şimdiye kadar altı kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin dördünü kazanan ay-yıldızlı ekip, rakibini geçen yıl oynanan son karşılaşmada da 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.
Milli takım, Japonya etabında Polonya'nın ardından ABD, ev sahibi Japonya ve Tayland ile karşılaşarak normal sezonu tamamlayacak.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:
KARDO
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
MAÇ PROGRAMI
Yarın:
06.00 Türkiye-Polonya
10 Temmuz:
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz:
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz:
09.30 Tayland-Türkiye