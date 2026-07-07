Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milli takımın maç takvimi

Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milli takımın maç takvimi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Japonya ayağındaki ilk karşılaşmasında yarın Polonya ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: AA
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Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milli takımın maç takvimi - Resim: 1

Ay-yıldızlı ekip, organizasyonun üçüncü ve son hafta müsabakalarını Kansai bölgesindeki Osaka kentinde yer alan Asue Arena'da oynayacak. Türkiye ile Polonya arasındaki mücadele TSİ 06.00'da başlayacak.

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Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milli takımın maç takvimi - Resim: 2

İkinci haftayı 6 galibiyet, 2 yenilgi ve 15 puanla altıncı sırada tamamlayan milliler, son etapta finallere kalabilmek için kritik maçlara çıkacak.

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Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milli takımın maç takvimi - Resim: 3

VNL finallerine ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katılacak Çin'in normal sezonu ilk sekiz dışında bitirmesi durumunda, sıralamadaki ilk yedi takım finallerde mücadele etme hakkı elde edecek.

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Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milli takımın maç takvimi - Resim: 4

Türkiye ile Polonya, VNL tarihinde şimdiye kadar altı kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin dördünü kazanan ay-yıldızlı ekip, rakibini geçen yıl oynanan son karşılaşmada da 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

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Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milli takımın maç takvimi - Resim: 5

Milli takım, Japonya etabında Polonya'nın ardından ABD, ev sahibi Japonya ve Tayland ile karşılaşarak normal sezonu tamamlayacak.

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Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milli takımın maç takvimi - Resim: 6

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

KARDO

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milli takımın maç takvimi - Resim: 7

MAÇ PROGRAMI

Yarın:

06.00 Türkiye-Polonya

10 Temmuz:

07.00 ABD-Türkiye

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Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Milli takımın maç takvimi - Resim: 8

11 Temmuz:

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz:

09.30 Tayland-Türkiye

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