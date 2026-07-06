2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptan çıkmayı daha önce garantilemiş şekilde son maçına çıkıyor.
Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu son maçında İsviçre’yi konuk ediyor.Kaynak: Diğer
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler, 6. ve son karşılaşmada İsviçre’yi ağırlayacak. Türkiye, geride kalan 5 maçın tamamını kazanarak 10 puanla liderliğini kesinleştirdi.
TÜRKİYE - İSVİÇRE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye ile İsviçre arasındaki mücadele bugün Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Milliler, Bosna Hersek ve Sırbistan karşısında aldığı galibiyetlerle grup aşamasında üstün bir performans sergiledi. İsviçre ise oynadığı tüm maçlarda sahadan mağlubiyetle ayrılarak ikinci tura yükselme şansını kaybetti.
NAMAĞLUP KAPANIŞA SON BİR ADIM
A Milli Takım, İsviçre karşısında da kazanarak 1. turu yenilgisiz tamamlamayı ve 6’da 6 yapmayı amaçlıyor.
MİLLİ TAKIM KADROSU
Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.