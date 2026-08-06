Türkiye fiyatı açıklandı: İşte geleceğin tasarımı elektrikli Hyundai

İyileştirilen hava akışı sayesinde otomobilin hem görsel şıklığı hem de aerodinamik verimi artırılıyor. Hyundai mühendislerinin gövde üzerindeki rüzgar akışını optimize etmesi, yüksek hızlarda daha kararlı bir sürüşe ve daha düşük enerji tüketimine imkan tanıyor.