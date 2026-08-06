Hyundai Motor Türkiye, makyaj operasyonundan geçen tamamen elektrikli modeli IONIQ 6’yı Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu.
Türkiye fiyatı açıklandı: İşte geleceğin tasarımı elektrikli Hyundai
Yenilenen Hyundai IONIQ 6, Bluelink teknolojisi ve gelişmiş konfor donanımlarıyla Türkiye pazarındaki yerini aldı. Advance ve Progressive seçenekleriyle sunulan 2026 model elektrikli araç, alıcılarını bekliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Merakla beklenen Bluelink bağlantı hizmeti ve yenilenen konfor donanımlarıyla öne çıkan 2026 Hyundai IONIQ 6; Advance ve Progressive olmak üzere iki ayrı versiyonla bayilerdeki yerini aldı.
Araç için açıklanan tavsiye edilen satış fiyatları, 125 kW güce sahip Advance donanım paketi için 2.482.000 TL, 160 kW güce sahip Progressive donanım paketi için ise 3.725.000 TL olarak belirlendi.
İlk neslindeki akıcı çizgisini koruyan yeni IONIQ 6, tasarım açısından daha çağdaş detaylarla güncellendi. Ön tarafta yer alan ince yapılı LED gündüz aydınlatmaları ve tampona gizlenen ana farlar, otomobile daha geniş ve dinamik bir duruş kazandırıyor.
Yeniden tasarlanan ön tampon yapısı hava akışını destekleyerek aerodinamik direnci minimize ediyor. Otomobil, 0,21 Cd’lik düşük sürtünme katsayısını koruyarak bu alandaki iddiasını sürdürüyor.
Arka kısımda ise yeniden biçimlendirilen tampon, daha sade spoyler yapısı, Parametrik Pixel LED aydınlatma grubu ve yeni difüzör göze çarpıyor.
İyileştirilen hava akışı sayesinde otomobilin hem görsel şıklığı hem de aerodinamik verimi artırılıyor. Hyundai mühendislerinin gövde üzerindeki rüzgar akışını optimize etmesi, yüksek hızlarda daha kararlı bir sürüşe ve daha düşük enerji tüketimine imkan tanıyor.
İç mekanda kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alan marka; yeni direksiyon simidi, kalitesi artırılan kapı içi kaplamaları ve daha ergonomik orta konsol düzenlemesiyle yaşam alanındaki konforu yükseltiyor.
Kokpitte yer alan 12,3 inçlik iki adet yüksek çözünürlüklü ekran, sürüş verilerini ve multimedya sistemini kolayca yönetmeyi sağlıyor. Kablosuz Apple CarPlay ile Android Auto desteğinin yanı sıra orta konsoldaki hızlı şarj destekli USB-C portları da kullanım pratikliğini destekliyor.
Güç aktarma tarafında Advance paketi 125 kW, Progressive paketi ise 160 kW güç sunarken her iki versiyon da 350 Nm tork üretiyor. Azami 185 km/s hıza ulaşabilen model, 0'dan 100 km/s hıza Advance donanımıyla 8,3 saniyede, Progressive donanımıyla ise 7,4 saniyede çıkıyor.
Advance versiyonunda 63 kWh, Progressive versiyonunda ise 84 kWh kapasiteli NMC batarya hücreleri görev yapıyor. E-GMP platformu üzerinde yükselen araç, 800 Volt şarj mimarisi sayesinde uygun DC hızlı şarj istasyonlarında yüzde 10'dan yüzde 80 batarya doluluğuna yaklaşık 18 dakikada ulaşabiliyor.
Sıcaklık kontrolü sağlayan batarya ön koşullandırma sistemi ve yeni enerji yönetim yazılımı verimliliği artırırken, seviyesi direksiyondaki kulakçıklarla ayarlanabilen rejeneratif frenleme ve i-Pedal sistemi sürüş menziline katkı sağlıyor.
Bluelink altyapısıyla akıllı bir mobilite platformuna dönüştürülen IONIQ 6; kablosuz yazılım güncellemesi (OTA), Hyundai Dijital Anahtar 2, uzaktan araç kontrolü, bulut tabanlı navigasyon ve otomatik şarj durağı planlama gibi dijital olanaklar sunuyor.
Ayrıca Araçtan Cihaza Enerji Aktarımı (V2L) teknolojisi sayesinde otomobilin bataryası; kamp ekipmanları, bilgisayar veya küçük ev aletleri için bir taşınabilir güç kaynağı olarak kullanılabiliyor.
Güvenlik tarafında ise Hyundai SmartSense paketine yer veriliyor. Araçta; Akıllı Hız Limiti Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip ve Hizalama Asistanları, Ön Çarpışma Önleme Asistanı, Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı, Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı, Güvenli Çıkış Asistanı, Çevre Görüş Monitörü, Kör Nokta Görüntü Monitörü, Akıllı Park Yardım Asistanı ile ön, arka ve yan park çarpışma önleme sistemleri aktif olarak görev yapıyor.
(Donanımhaber)