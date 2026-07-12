Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkelerin toplam nüfusları içinde yer alan 15 – 24 yaş grubu genç nüfus olarak tanımlanıyor. Dünyanın yaklaşık 8,2 milyarlık toplam nüfusunun, 1 milyar 283 milyon 150 bin 313'ünü 15-24 yaş aralığı oluştururken genç nüfus ise, yüzde 15,6'sını oluşturuyor.
Türkiye Avrupa’yı solladı: Tam 117 ülkeyi geride bıraktı
Türkiye, 12,7 milyondan oluşan genç nüfusuyla, Avrupa ülkelerine fark attı. Ülkenin genç nüfusu, 194 ülkeden 117’sinin toplam nüfusunu geçerken 19 Avrupa ülkesini de geride bıraktı.Kaynak: AA
Türkiye’de genç nüfus toplamda 12 milyon 708 bin 348 kişi iken, toplam 86,1 milyonluk nüfusun yüzde 14,8'i de 15-24 yaş aralığında yer alıyor.
TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜFUSU 11 ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI!
Türkiye, nüfusun dinamikliği, ülkelerin ekonomik, sosyal ve teknolojik geleceği açısından oldukça kritik olan genç nüfus topluluğuyla, 100'den fazla ülkenin genel nüfusunu geride bıraktı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’nin 12,79’lik genç nüfusu 194 ülkeden 117'sinin toplam nüfusunu aşıyor.
Türkiye’nin geride bıraktığı ülkeler arasında 12,3 milyonluk toplam nüfusuyla Tunus, 11,3 milyonluk toplam nüfusuyla Birleşik Arap Emirlikleri ve 10,4 milyonluk toplam nüfusuyla Portekiz gibi ülkeler yer aldı.
AVRUPA’DA İLK SIRADA!
Türkiye, genç nüfus sayısında Avrupa’da da ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi; 8,3 milyonla Birleşik Krallık, 8 milyonla Almanya ve 6 milyonla İtalya takip etti.
Genç nüfus sayısıyla Avrupa'nın ilk sırasında yer alan Türkiye, gençleriyle Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin 19'unun toplam nüfuslarını da geride bıraktı.
Türkiye'nin genç nüfusunun, toplam nüfuslarından fazla olduğu AB üyeleri arasında Yunanistan, Belçika ve Macaristan gibi ülkeler bulunuyor.