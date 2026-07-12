Türkiye Avrupa’yı solladı: Tam 117 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkelerin toplam nüfusları içinde yer alan 15 – 24 yaş grubu genç nüfus olarak tanımlanıyor. Dünyanın yaklaşık 8,2 milyarlık toplam nüfusunun, 1 milyar 283 milyon 150 bin 313'ünü 15-24 yaş aralığı oluştururken genç nüfus ise, yüzde 15,6'sını oluşturuyor.