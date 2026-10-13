TURKA ve TÜVTÜRK anlaştı: Araç muayenede yeni dönem

"Görüşmelerin sonucuna göre istasyonları devralırsak, bunları programımızın bir parçası olarak doğrudan TURKA standartlarında dönüştüreceğiz. Sadece fiziki koşulları yenilemekle kalmayacak; muayene ekipmanlarını ve dijital sistemleri geliştirecek, yüksek teknolojiye dayalı hizmet modelimizin gerektirdiği tüm altyapıyı hızla oluşturacağız. İstasyon ağımızı her bölgenin özel ihtiyacını gözeterek planlıyoruz. Önceliğimiz; yüksek teknolojiyle donatılmış, yeterli kapasiteye sahip ve hizmet kalitesini merkeze alan bir muayene ağı kurmaktır."