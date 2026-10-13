Türkiye'de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene hizmetlerinde devir süreci resmen şekillenmeye başladı. 15 Ağustos 2027 tarihi itibarıyla operasyonu devralmaya hazırlanan TURKA, mevcut istasyonların devri konusunda TÜVTÜRK ile masaya oturarak iyi niyet anlaşması imzaladı.
TURKA ve TÜVTÜRK anlaştı: Araç muayenede yeni dönem
Araç muayenede yeni dönem resmen başlıyor. 2027 yılında devralmaya hazırlanan TURKA, mevcut istasyonların devri için TÜVTÜRK ile anlaşma imzaladı.Kaynak: İHA
2025 yılında gerçekleştirilen ihaleyi kazanarak sektöre adım atan TURKA, bir yandan kendi istasyon ağını sıfırdan inşa etmek için yatırımlarını sürdürürken, diğer yandan da mevcut altyapının entegrasyonu için stratejik bir hamle yaptı.
Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, ihale sonrasında hızla harekete geçtiklerini belirterek, uluslararası iş ortaklarıyla birlikte mevcut sistemin ihtiyaçlarını ve iyileştirme alanlarını haritalandırdıklarını ifade etti.
Altyapı yatırımlarına vakit kaybetmeden başladıklarına dikkat çeken Ezer, süreci şu sözlerle özetledi:
"İstanbul’daki örnek merkezimizde yeni nesil araç muayene yaklaşımımızı kısa süre önce tanıttık. Şimdi ise TÜVTÜRK operasyonlarının devralınmasına yönelik görüşmeleri yürütmek üzere karşılıklı mutabakatla yeni ve önemli bir adım attık. İmzaladığımız bu iyi niyet anlaşması, yürüteceğimiz görüşmelerin temel çerçevesini oluşturuyor."
Devir işleminin gerçekleşmesi durumunda mevcut istasyonlarda köklü bir dönüşüme imza atacaklarını vurgulayan Ezer, dijitalleşme ve yüksek teknoloji vurgusu yaptı.
Araç sahiplerine vaat ettikleri "yeni nesil muayene" deneyimini tüm Türkiye'de standart hale getireceklerinin altını çizen Ezer, şunları kaydetti:
"Görüşmelerin sonucuna göre istasyonları devralırsak, bunları programımızın bir parçası olarak doğrudan TURKA standartlarında dönüştüreceğiz. Sadece fiziki koşulları yenilemekle kalmayacak; muayene ekipmanlarını ve dijital sistemleri geliştirecek, yüksek teknolojiye dayalı hizmet modelimizin gerektirdiği tüm altyapıyı hızla oluşturacağız. İstasyon ağımızı her bölgenin özel ihtiyacını gözeterek planlıyoruz. Önceliğimiz; yüksek teknolojiyle donatılmış, yeterli kapasiteye sahip ve hizmet kalitesini merkeze alan bir muayene ağı kurmaktır."
Metgün Grup çatısı altında faaliyet gösteren TURKA, bu büyük operasyonda küresel çapta rüştünü ispatlamış dev şirketlerle güç birliği yapıyor. Araç muayene sektöründe uluslararası uzmanlığa sahip ABD merkezli Opus Group, İspanya merkezli Itversia Gestin S.L. ve Arjantin merkezli VTV Norte S.A. ile stratejik ortaklık kuran şirket; teknoloji, operasyonel verimlilik ve üst düzey müşteri deneyimini odağına alarak Türkiye'deki karayolu güvenliğine çağ atlatmayı hedefliyor.