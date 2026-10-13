Yeniçağ Gazetesi
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TURKA ve TÜVTÜRK anlaştı: Araç muayenede yeni dönem

Araç muayenede yeni dönem resmen başlıyor. 2027 yılında devralmaya hazırlanan TURKA, mevcut istasyonların devri için TÜVTÜRK ile anlaşma imzaladı.

Kaynak: İHA
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TURKA ve TÜVTÜRK anlaştı: Araç muayenede yeni dönem - Resim: 1

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene hizmetlerinde devir süreci resmen şekillenmeye başladı. 15 Ağustos 2027 tarihi itibarıyla operasyonu devralmaya hazırlanan TURKA, mevcut istasyonların devri konusunda TÜVTÜRK ile masaya oturarak iyi niyet anlaşması imzaladı.

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TURKA ve TÜVTÜRK anlaştı: Araç muayenede yeni dönem - Resim: 2

2025 yılında gerçekleştirilen ihaleyi kazanarak sektöre adım atan TURKA, bir yandan kendi istasyon ağını sıfırdan inşa etmek için yatırımlarını sürdürürken, diğer yandan da mevcut altyapının entegrasyonu için stratejik bir hamle yaptı.

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TURKA ve TÜVTÜRK anlaştı: Araç muayenede yeni dönem - Resim: 3

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, ihale sonrasında hızla harekete geçtiklerini belirterek, uluslararası iş ortaklarıyla birlikte mevcut sistemin ihtiyaçlarını ve iyileştirme alanlarını haritalandırdıklarını ifade etti.

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TURKA ve TÜVTÜRK anlaştı: Araç muayenede yeni dönem - Resim: 4

Altyapı yatırımlarına vakit kaybetmeden başladıklarına dikkat çeken Ezer, süreci şu sözlerle özetledi:

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TURKA ve TÜVTÜRK anlaştı: Araç muayenede yeni dönem - Resim: 5

"İstanbul’daki örnek merkezimizde yeni nesil araç muayene yaklaşımımızı kısa süre önce tanıttık. Şimdi ise TÜVTÜRK operasyonlarının devralınmasına yönelik görüşmeleri yürütmek üzere karşılıklı mutabakatla yeni ve önemli bir adım attık. İmzaladığımız bu iyi niyet anlaşması, yürüteceğimiz görüşmelerin temel çerçevesini oluşturuyor."

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TURKA ve TÜVTÜRK anlaştı: Araç muayenede yeni dönem - Resim: 6

Devir işleminin gerçekleşmesi durumunda mevcut istasyonlarda köklü bir dönüşüme imza atacaklarını vurgulayan Ezer, dijitalleşme ve yüksek teknoloji vurgusu yaptı.

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TURKA ve TÜVTÜRK anlaştı: Araç muayenede yeni dönem - Resim: 7

Araç sahiplerine vaat ettikleri "yeni nesil muayene" deneyimini tüm Türkiye'de standart hale getireceklerinin altını çizen Ezer, şunları kaydetti:

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TURKA ve TÜVTÜRK anlaştı: Araç muayenede yeni dönem - Resim: 8

"Görüşmelerin sonucuna göre istasyonları devralırsak, bunları programımızın bir parçası olarak doğrudan TURKA standartlarında dönüştüreceğiz. Sadece fiziki koşulları yenilemekle kalmayacak; muayene ekipmanlarını ve dijital sistemleri geliştirecek, yüksek teknolojiye dayalı hizmet modelimizin gerektirdiği tüm altyapıyı hızla oluşturacağız. İstasyon ağımızı her bölgenin özel ihtiyacını gözeterek planlıyoruz. Önceliğimiz; yüksek teknolojiyle donatılmış, yeterli kapasiteye sahip ve hizmet kalitesini merkeze alan bir muayene ağı kurmaktır."

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TURKA ve TÜVTÜRK anlaştı: Araç muayenede yeni dönem - Resim: 9

Metgün Grup çatısı altında faaliyet gösteren TURKA, bu büyük operasyonda küresel çapta rüştünü ispatlamış dev şirketlerle güç birliği yapıyor. Araç muayene sektöründe uluslararası uzmanlığa sahip ABD merkezli Opus Group, İspanya merkezli Itversia Gestin S.L. ve Arjantin merkezli VTV Norte S.A. ile stratejik ortaklık kuran şirket; teknoloji, operasyonel verimlilik ve üst düzey müşteri deneyimini odağına alarak Türkiye'deki karayolu güvenliğine çağ atlatmayı hedefliyor.

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