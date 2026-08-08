Türk mobilya devi 41 tane bedava TOGG dağıtacak: Tek şartları var

Dikkat çeken kampanya başladı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG T10X, bu kez düzenlenen büyük bir kampanyayla gündeme geldi.
Dikkat çeken kampanya başladı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG T10X, bu kez düzenlenen büyük bir kampanyayla gündeme geldi.
Kampanya kapsamında belirlenen tutarda alışveriş yapan müşterilere çekiliş hakkı verilecek. Çekiliş sonunda ise onlarca kişi ücretsiz TOGG sahibi olacak.
Alışveriş yapanlar çekilişe katılabilecek
Kampanya süresince 9 Nisan - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5 bin TL ve katları tutarındaki alışverişler için her 5 bin TL'ye bir çekiliş hakkı tanınacak.
Alışveriş sonrasında verilen şifreli katılım kartındaki kodun kampanyaya özel internet sitesine girilmesiyle çekilişe katılım sağlanabilecek.
İnternet üzerinden yapılan alışverişler ise kampanyaya dahil edilmeyecek.
41 kişi TOGG sahibi olacak
Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş sonucunda 41 kişi, TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil Teknoloji ve Konfor Paketi otomobil kazanacak.
Her bir aracın kampanya kapsamındaki değerinin yaklaşık 1 milyon 920 bin TL olduğu belirtilirken, çekilişin 22 Ekim 2026, kazananların açıklanmasının ise 27 Ekim 2026 tarihinde yapılacağı duyuruldu.
Marka da belli oldu
Kampanyayı düzenleyen markanın, Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinden Bambi olduğu açıklandı.
Şirket, kampanyaya yalnızca fiziki mağazalardan yapılan alışverişlerin dahil olduğunu belirtirken; iade edilen alışverişlerin çekiliş hakkını geçersiz kılacağını, kampanyaya sadece bireysel müşterilerin katılabileceğini duyurdu. Ayrıca şirket çalışanları ile 18 yaşından küçükler çekilişe dahil edilmeyecek.