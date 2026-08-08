Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türk mobilya devi 41 tane bedava TOGG dağıtacak: Tek şartları var

Türk mobilya devi 41 tane bedava TOGG dağıtacak: Tek şartları var

Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinden biri, otomobil kazanma fırsatı sunan dikkat çekici bir kampanya başlattı. Belirlenen tutarda alışveriş yapan müşteriler, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle TOGG sahibi olma şansı yakalayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türk mobilya devi 41 tane bedava TOGG dağıtacak: Tek şartları var - Resim: 1

Dikkat çeken kampanya başladı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG T10X, bu kez düzenlenen büyük bir kampanyayla gündeme geldi.

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Türk mobilya devi 41 tane bedava TOGG dağıtacak: Tek şartları var - Resim: 2

Kampanya kapsamında belirlenen tutarda alışveriş yapan müşterilere çekiliş hakkı verilecek. Çekiliş sonunda ise onlarca kişi ücretsiz TOGG sahibi olacak.

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Türk mobilya devi 41 tane bedava TOGG dağıtacak: Tek şartları var - Resim: 3

Alışveriş yapanlar çekilişe katılabilecek

Kampanya süresince 9 Nisan - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5 bin TL ve katları tutarındaki alışverişler için her 5 bin TL'ye bir çekiliş hakkı tanınacak.

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Türk mobilya devi 41 tane bedava TOGG dağıtacak: Tek şartları var - Resim: 4

Alışveriş sonrasında verilen şifreli katılım kartındaki kodun kampanyaya özel internet sitesine girilmesiyle çekilişe katılım sağlanabilecek.

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Türk mobilya devi 41 tane bedava TOGG dağıtacak: Tek şartları var - Resim: 5

İnternet üzerinden yapılan alışverişler ise kampanyaya dahil edilmeyecek.

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Türk mobilya devi 41 tane bedava TOGG dağıtacak: Tek şartları var - Resim: 6

41 kişi TOGG sahibi olacak

Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş sonucunda 41 kişi, TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil Teknoloji ve Konfor Paketi otomobil kazanacak.

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Türk mobilya devi 41 tane bedava TOGG dağıtacak: Tek şartları var - Resim: 7

Her bir aracın kampanya kapsamındaki değerinin yaklaşık 1 milyon 920 bin TL olduğu belirtilirken, çekilişin 22 Ekim 2026, kazananların açıklanmasının ise 27 Ekim 2026 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

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Türk mobilya devi 41 tane bedava TOGG dağıtacak: Tek şartları var - Resim: 8

Marka da belli oldu

Kampanyayı düzenleyen markanın, Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinden Bambi olduğu açıklandı.

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Türk mobilya devi 41 tane bedava TOGG dağıtacak: Tek şartları var - Resim: 9

Şirket, kampanyaya yalnızca fiziki mağazalardan yapılan alışverişlerin dahil olduğunu belirtirken; iade edilen alışverişlerin çekiliş hakkını geçersiz kılacağını, kampanyaya sadece bireysel müşterilerin katılabileceğini duyurdu. Ayrıca şirket çalışanları ile 18 yaşından küçükler çekilişe dahil edilmeyecek.

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