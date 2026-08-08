Türk mobilya devi 41 tane bedava TOGG dağıtacak: Tek şartları var

Alışveriş yapanlar çekilişe katılabilecek

Kampanya süresince 9 Nisan - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5 bin TL ve katları tutarındaki alışverişler için her 5 bin TL'ye bir çekiliş hakkı tanınacak.