Kocaeli'de şanlı Türk Bayrağı'nın yere serilmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Yapılan açıklamalarda bayrağın 5 parça halinde parça parça yere serildiği, aralarında boşluk olduğu ve üzerine basılmadığı belirtildi. Ancak uygulama bayrak kanununa açıkça aykırı. Sorumluların hesap vermesi bekleniyor.
Şanlı Türk Bayrağı'nı 5 parçaya bölüp, yere seren, her ne kadar boşluklardan yürünse de bakıldığında "üzerine basılıyor" görüntüsü veren bu uygulamaya müsaade edenlerin hesap vermesi bekleniyor.
KANUN ÇOK AÇIK: YERE SEREMEZSİN
Bayrak Kanunu, Türk Bayrağı'nın yer serilmesini açıkça yasaklıyor.
TÜRK BAYRAĞI KANUNU'NUN TEMEL ESASLARI:
Koruma: Bayrağa sözle, yazı veya hareketle, ya da herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz.
Yasaklar: Bayrak; yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk veya buruşuk kullanılamaz. Masalara kürsülere örtü olarak serilemez, oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.
Kullanım ve Saygı: Bayrak direğe hızla çekilir, yavaşça indirilir; toprağa veya suya temas ettirilmez.
İmha Edilmesi: Solmuş, eskimiş veya yıpranmış bayraklar çöpe atılmaz, ilgili yönetmelik gereği yakılarak imha edilir.
1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Türk Bayrağı Kanunu'na ve ilgili tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir. Türk Bayrağı'nı yırtarak, yakarak veya alenen aşağılayanlar, Türk Ceza Kanunu kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.
DMM'DEN AÇIKLAMA: PROVOKASYON
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları üzerinden sosyal medyada paylaşılan "Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kocaeli ili Körfez ilçesi Alparslan Türkeş Stadyumu’nda gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında dev bir bayrak kareografisi gerçekleştirilmiştir. Gösterinin tamamlanmasının ardından, şeritler halindeki uzun parçalar, usulüne uygun ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmek amacıyla rulo yapılmak üzere zemine serilmiştir. Görevlilerin bayrağı toplama işlemi sırasında şeritlerin arasından geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdiği; iddia edilenin aksine, şanlı Türk bayrağının üzerine basılmasının söz konusu dahi olmadığı tespit edilmiştir. Milli değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi istismar ederek; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu hedef alan bu tür kasıtlı ve art niyetli içerikler, kamuoyunda infial yaratma amacı taşıyan birer dezenformasyon girişimidir. Vatandaşlarımızın, bu tarz içeriklere karşı dikkatli olmaları ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur.