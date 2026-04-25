Kocaeli'de şanlı Türk Bayrağı'nın yere serilmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Yapılan açıklamalarda bayrağın 5 parça halinde parça parça yere serildiği, aralarında boşluk olduğu ve üzerine basılmadığı belirtildi. Ancak uygulama bayrak kanununa açıkça aykırı. Sorumluların hesap vermesi bekleniyor.

Şanlı Türk Bayrağı'nı 5 parçaya bölüp, yere seren, her ne kadar boşluklardan yürünse de bakıldığında "üzerine basılıyor" görüntüsü veren bu uygulamaya müsaade edenlerin hesap vermesi bekleniyor.

KANUN ÇOK AÇIK: YERE SEREMEZSİN

Bayrak Kanunu, Türk Bayrağı'nın yer serilmesini açıkça yasaklıyor.

TÜRK BAYRAĞI KANUNU'NUN TEMEL ESASLARI:

Koruma: Bayrağa sözle, yazı veya hareketle, ya da herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz.

Yasaklar: Bayrak; yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk veya buruşuk kullanılamaz. Masalara kürsülere örtü olarak serilemez, oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.

Kullanım ve Saygı: Bayrak direğe hızla çekilir, yavaşça indirilir; toprağa veya suya temas ettirilmez.

İmha Edilmesi: Solmuş, eskimiş veya yıpranmış bayraklar çöpe atılmaz, ilgili yönetmelik gereği yakılarak imha edilir.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Türk Bayrağı Kanunu'na ve ilgili tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir. Türk Bayrağı'nı yırtarak, yakarak veya alenen aşağılayanlar, Türk Ceza Kanunu kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.

DMM'DEN AÇIKLAMA: PROVOKASYON