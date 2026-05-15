Yeniçağ Gazetesi
15 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 15°
Türk askerine sessiz güç: Oyun bozacak yeni silah

Türk askerine sessiz güç: Oyun bozacak yeni silah

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin geliştirdiği yeni silah adeta bir ‘sessiz güç’ oldu. Özel kuvvetler için geliştirilen MKE 300 BLK, muharebe alanında fark oluşturmaya hazırlanıyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), özel kuvvetlerin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil tüfeği MKE 300 BLK’yi tanıttı.

300 Blackout kalibresi sayesinde yüksek durdurucu gücü ve susturuculu kullanımda minimum ses avantajını birleştiren silah, modern muharebe alanında fark oluşturmaya hazırlanıyor.

Kompakt yapısı ve üç farklı namlu boyu seçeneğiyle bu yerli sistem, yakın mesafe çatışmalarda personelin en büyük gücü olacak.

Özel kalibreli (.300 AAC Blackout kalibreli) tam otomatik MKE 300 BLK, modern muharebe alanının değişen dinamikleri ve özel kuvvetler personelinin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi. Bu kapsamda MKE 300 BLK kompakt yapısı ve yüksek durdurucu gücü ile yakın mesafe harekât ortamları için etkili bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

14,5 inç, 9,8 inç ve 8 inç olmak üzere üç farklı namlu boyu seçeneğiyle geliştirilen MKE 300 BLK; görev ihtiyacına göre uyarlanabilen modüler yapısı ve kısa namlu verimliliğiyle de sınıfında öne çıkıyor.

Soğuk dövme namlu teknolojisi ile üretilen MKE 300 BLK, dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Silah bu özelliği sayesinde kullanıcıya zorlu iklim ve yoğun atış koşullarında bile yüksek isabet ve performans imkânı sunuyor.

Susturuculu kullanım için optimize edilen ayarlanabilir gaz sistemi sayesinde kullanıcıya yansıyan gaz ve karbon miktarı azaltılırken, tam otomatik atışlarda güvenilirlik ve sistem ömrü artırılıyor. Serbest salınımlı özel el kundağı(M-LOK) ise modern nişangâh, lazer işaretleyici ve aydınlatma modüllerinin hassas entegrasyonuna imkân tanıyarak sahada kullanım esnekliği sağlıyor.

Öte yandan, ses hızı aşılmadığı için merminin (subsonik mühimmat) uçuş sesi de minimumdur. Silah, ayarlanabilir gaz sistemiyle birlikte kullanıldığında susturuculu görevlerde düşük akustik iz avantajı da sağlıyor.

MKE 300 BLK, sahip olduğu üç farklı namlu konfigürasyonu ve gelişmiş mühendislik altyapısıyla İFM’de düzenlenen fuar kapsamında ilk kez sergilenen yeni nesil platformlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
