Turhal Şeker Fabrikası'nda gaz sızıntısı: Çok sayıda işçi hastanelik oldu

Turhal Şeker Fabrikası’nda meydana geldi. Çalışanların baş dönmesi ve bulantı şikayetleri yaşaması üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 26 çalışandan bazıları kendi imkanlarıyla bazıları ise ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne gitti. Fabrikada yapılan incelemede; çalışanların, kireç ocağından sızan karbonmonoksit ve karbondioksit gazından etkilendiği tespit edildi.