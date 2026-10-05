Tokat’ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında gazdan etkilendiği belirtilen 26 çalışan, hastaneye kaldırıldı.
Turhal Şeker Fabrikası'nda gaz sızıntısı: Çok sayıda işçi hastanelik oldu
Tokat’ın Turhal ilçesinde fabrikada çalışan işçilerin birden baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri yaşaması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kaynak: DHA
Turhal Şeker Fabrikası’nda meydana geldi. Çalışanların baş dönmesi ve bulantı şikayetleri yaşaması üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 26 çalışandan bazıları kendi imkanlarıyla bazıları ise ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne gitti. Fabrikada yapılan incelemede; çalışanların, kireç ocağından sızan karbonmonoksit ve karbondioksit gazından etkilendiği tespit edildi.
FABRİKA MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA
Fabrika müdürü Serkan Korkmaz, yaptığı açıklamada "Her yıl yaptığımız rutin, kireç yakma işlemiydi. Karbonmonoksit ve karbondioksit gazlarından dolayı 26 tane arkadaşımız etkilenmiştir. 1 tanesinin durumu kritiktir" dedi.