

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediyesi’nin, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel Trabzon Akvaryum’da düzenlediği ‘Su Balesi Gösterisi’ izleyenleri adeta büyüledi. Su içinde birbirinden ilginç şovlarla etkileyici bir performans sergileyen sporcunun gösterisini alkışlarla izleyen davetliler, Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teşekkür etti.



Ortahisar Belediyesi’ne ait Trabzon Akvaryum, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde heyecan verici bir etkinlikle misafirlerini ağırladı. Birbirinden ilginç deniz canlılarıyla Trabzon’un ilgi gören turizm merkezlerinden biri olan Trabzon Akvaryum’da, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel, ‘Su Balesi Gösterisi’ düzenlendi.

GÖSTERİ, ZİYARETÇİLERİ BÜYÜLEDİ



Tüpsüz şekilde balıklarla dolu akvaryuma giren sporcu, 10 dakika boyunca etkileyici bir performans sergiledi. Halkanın içinden geçme, sıçrama, ters dönme gibi su balesi tekniklerini sergileyen Deniz Kızı’nın performansına alkışlarla eşlik eden ziyaretçiler, büyüleyici gösteriyi telefonlarla görüntüleyerek kayıt altına aldı. Kendisini alkışlayan ziyaretçileri selamlayan sporcu, akvaryumun camına yaklaşarak çocuklarla fotoğraf çekildi.

Ayrıca gösterinin sonunda ‘Biz Dar Sokaklarında’ marşı eşliğinde akvaryum içinde Trabzonspor bayrağını dalgalandıran sporcu, ziyaretçileri coşturdu.

“TRABZON’A RENK KATTI”



Trabzon’da ilk kez düzenlenen etkinliğe genç çiftler, aileler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Gösterileri ilgiyle takip eden ziyaretçiler, dolu dolu bir gün geçirdiklerini söylediler. Akvaryumdaki gösterilere hayran kalan ziyaretçiler, “Gösteri harikaydı. Bu kadar etkileyici olacağını düşünmemiştik. 14 Şubat Sevgililer Günü için böyle bir etkinlik düzenlenmesi şehrimize renk kattı. Çok ilginç ve ilgi çekici bir deneyim oldu. Çok beğendik. Düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz” sözlerini kullandılar.