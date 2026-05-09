Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı nisan ayı verilerini değerlendirdi. Türkiye’nin deniz ticaretindeki payını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, limanlarda yük ve konteyner elleçlemesinde tarihi seviyeye ulaşıldığını açıkladı.
Tüm zamanların rekoru kırıldı: Rusya detayı dikkat çekti
Türkiye limanları 2026 nisan ayında yük ve konteyner elleçlemesinde tüm zamanların rekorunu kırdı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dış ticaret taşımalarında güçlü artış yaşandığını açıklarken, en fazla yük elleçlemesinin İskenderun Liman Başkanlığı’nda gerçekleştiğini açıkladı.
Uraloğlu, “Limanlarımızda nisan ayında 48 milyon 230 bin 930 ton yük ve 1 milyon 179 bin 454 TEU konteyner elleçleyerek nisan ayları içerisinde tüm zamanların rekorunu kırdık. Söz konusu ayda limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı.” ifadelerini kullandı.
İLK 4 AYDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ
Ocak-nisan dönemine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, dört aylık süreçte limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artışla 185 milyon 600 bin 883 tona ulaştığını bildirdi. Aynı dönemde konteyner miktarı ise yüzde 2,4 artarak 4 milyon 550 bin 209 TEU olarak kaydedildi.
YURT DIŞI YÜK TAŞIMALARINDA GÜÇLÜ ARTIŞ
Nisan ayında limanlardan yurt dışına yapılan yük taşımalarının 11 milyon 636 bin 276 ton olduğunu belirten Uraloğlu, yurt dışından Türkiye limanlarına gelen yük miktarının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artışla 24 milyon 186 bin 253 tona yükseldiğini söyledi.
Bakan Uraloğlu, “Nisan ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 35 milyon 822 bin 529 ton olarak gerçekleşti.” dedi.
İSKENDERUN LİMANLARI İLK SIRADA
Bölge Liman Başkanlıkları bazında en fazla yük elleçlemesinin İskenderun’da gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, bölgede faaliyet gösteren liman tesislerinde nisan ayında 7 milyon 64 bin 571 ton yük işlem gördüğünü açıkladı.
İskenderun’u 6 milyon 930 bin 244 ton ile Kocaeli, 6 milyon 920 bin 524 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı takip etti. Öte yandan nisan ayında limanlarda deniz yoluyla gerçekleştirilen transit yük taşımaları 5 milyon 724 bin 594 ton, kabotaj yük taşımaları ise 6 milyon 683 bin 807 ton olarak kayıtlara geçti.
DEMİR CEVHERİ YÜKLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Taşınan yük türleri arasında en yüksek artışın demir cevheri ve konsantrelerinde görüldüğünü belirten Uraloğlu, bu yük grubunda bir önceki aya göre 498 bin 957 tonluk artış yaşandığını söyledi. Nisan ayında toplam 1 milyon 469 bin 277 ton demir cevheri ve konsantresi elleçlendi.
Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Nisan ayında portland çimento 1 milyon 176 bin 648 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 295 bin 648 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, taşkömürü (briketlenmemiş) ve hurda demir yük cinsleri takip etti.”
TÜRKİYE’YE EN FAZLA YÜK RUSYA’DAN GELDİ
Deniz yolu ile yurt dışına yapılan taşımacılıkta en fazla yük hareketinin İtalya’ya yönelik gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, İtalya’yı ABD ve Mısır’ın takip ettiğini söyledi. Türkiye limanlarına gelen yüklerde ise ilk sırada Rusya yer aldı.