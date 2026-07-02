Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye'ye yurt dışından gelenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarken, yurt dışına göç edenlerin sayısı ise yüzde 5 azaldı.
TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en çok göç aldığı ülke şaşırttı
TÜİK'in 2025 yılı uluslararası göç istatistiklerine göre, Türkiye'ye yurt dışından gelenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829'a yükseldi. Türkiye'nin en fazla göç aldığı ülke belli olurken, yurt dışına göç edenlerin sayısı ise yüzde 5 azaldı. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
TÜRKİYE'YE GÖÇ YÜZDE 25 ARTTI
TÜİK verilerine göre, 2025 yılında Türkiye'ye göç eden kişi sayısı yüzde 25,2 artışla 393 bin 829'a ulaştı. Göç edenlerin yüzde 56,6'sını erkekler, yüzde 43,4'ünü kadınlar oluşturdu.
Türkiye'ye gelenlerin 91 bin 952'si Türk vatandaşı, 301 bin 877'si ise yabancı uyruklu kişilerden oluştu.
YURT DIŞINA GÖÇ AZALDI
Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 403 bin 216 oldu. Bu grubun yüzde 55,3'ünü erkekler, yüzde 44,7'sini kadınlar oluşturdu.
Yurt dışına göç edenlerin 155 bin 119'u Türk vatandaşı, 248 bin 97'si ise yabancı uyruklu olarak kayıtlara geçti.
GÖÇ EDENLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ GENÇLERDEN OLUŞTU
Türkiye'ye gelenlerde en yüksek payı yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubu aldı. Bu grubu yüzde 13,7 ile 25-29 yaş ve yüzde 11,5 ile 30-34 yaş grubu izledi.
Yurt dışına göç edenlerde ise yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubu ilk sırada yer alırken, onu yüzde 12,5 ile 20-24 yaş ve yüzde 12 ile 30-34 yaş grubu takip etti.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN ŞEHİR İSTANBUL
Türkiye'ye gelenlerin yüzde 42,2'si İstanbul'u tercih etti. İstanbul'u yüzde 9,1 ile Antalya, yüzde 6,7 ile Ankara, yüzde 3,1 ile İzmir ve yüzde 2,9 ile Bursa izledi.
Yurt dışına göçte de ilk sırada İstanbul yer aldı. Göç edenlerin yüzde 35,4'ü İstanbul'dan ayrılırken, Ankara, Antalya, Mersin ve İzmir en fazla göç veren diğer iller oldu.
EN FAZLA GÖÇ TÜRKMENİSTAN'DAN GELDİ
Yabancı uyruklular arasında Türkiye'ye en fazla göç yüzde 23,4 ile Türkmenistan'dan gerçekleşti. Türkmenistan'ı Azerbaycan, Özbekistan, Mısır ve Afganistan takip etti.
Türkiye'den ayrılan yabancı uyruklular arasında ise ilk sırada yüzde 15,7 ile Irak vatandaşları yer aldı. Irak'ın ardından Afganistan, Rusya Federasyonu, İran ve Türkmenistan vatandaşları geldi.