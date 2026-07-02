TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en çok göç aldığı ülke şaşırttı

GÖÇ EDENLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ GENÇLERDEN OLUŞTU

Türkiye'ye gelenlerde en yüksek payı yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubu aldı. Bu grubu yüzde 13,7 ile 25-29 yaş ve yüzde 11,5 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Yurt dışına göç edenlerde ise yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubu ilk sırada yer alırken, onu yüzde 12,5 ile 20-24 yaş ve yüzde 12 ile 30-34 yaş grubu takip etti.