Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Trump'tan rüşvet gibi seçim vaadi: Herkese verecek

Trump'tan rüşvet gibi seçim vaadi: Herkese verecek

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında gerçekleştirilecek olan ara seçimler öncesi seçmenlere para dağıtmaya başladı. Trump Kongre'nin iki yakasında da çoğunluğu almaları halinde dağıtacağı parayı açıkladı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Trump'tan rüşvet gibi seçim vaadi: Herkese verecek - Resim: 1

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde, her yetişkin ABD vatandaşına 5.000 dolar ödeme vaadinde bulundu.

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Trump'tan rüşvet gibi seçim vaadi: Herkese verecek - Resim: 2

ABD Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 214'e karşı 218 sandalyeyle, Senato'da da 47'ye karşı 53 sandalyeyle çoğunlukta.

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Trump'tan rüşvet gibi seçim vaadi: Herkese verecek - Resim: 3

Trump, vadettiği ödemeyi nasıl finanse edeceğine dair ayrıntı vermedi ancak bu vaadini şirketlerin hissedarlarına temettü ödemesi veya Amerikan yönetiminin geçen yıl askeri personele gönderdiği ilave 1.776 dolarlık çeklere benzetti.

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Trump'tan rüşvet gibi seçim vaadi: Herkese verecek - Resim: 4

Trump "ödenecek paranın sadece ABD sınırları içinde harcanması" şerhi de koydu.

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Trump'tan rüşvet gibi seçim vaadi: Herkese verecek - Resim: 5

Trump, bu ödemelerin ülkenin "muazzam ekonomik başarısının" bir sonucu olacağını savundu ve finansmanının kısmen yabancı mallara uygulanan ek gümrük vergilerinden sağlanabileceğini öne sürdü.

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Trump'tan rüşvet gibi seçim vaadi: Herkese verecek - Resim: 6

Seçmenlere para vaadinde bulunmanın yasal olup olmadığı da net değil.

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Trump'tan rüşvet gibi seçim vaadi: Herkese verecek - Resim: 7

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'in hesaplamasına göre, ABD'deki yaklaşık 245 milyon yetişkin vatandaşın tamamına 5.000 dolarlık çekler gönderilmesinin maliyeti bir trilyon doları aşabilir.

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