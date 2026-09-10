ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde, her yetişkin ABD vatandaşına 5.000 dolar ödeme vaadinde bulundu.
Trump'tan rüşvet gibi seçim vaadi: Herkese verecek
ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında gerçekleştirilecek olan ara seçimler öncesi seçmenlere para dağıtmaya başladı. Trump Kongre'nin iki yakasında da çoğunluğu almaları halinde dağıtacağı parayı açıkladı.Aykut Metehan
ABD Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 214'e karşı 218 sandalyeyle, Senato'da da 47'ye karşı 53 sandalyeyle çoğunlukta.
Trump, vadettiği ödemeyi nasıl finanse edeceğine dair ayrıntı vermedi ancak bu vaadini şirketlerin hissedarlarına temettü ödemesi veya Amerikan yönetiminin geçen yıl askeri personele gönderdiği ilave 1.776 dolarlık çeklere benzetti.
Trump "ödenecek paranın sadece ABD sınırları içinde harcanması" şerhi de koydu.
Trump, bu ödemelerin ülkenin "muazzam ekonomik başarısının" bir sonucu olacağını savundu ve finansmanının kısmen yabancı mallara uygulanan ek gümrük vergilerinden sağlanabileceğini öne sürdü.
Seçmenlere para vaadinde bulunmanın yasal olup olmadığı da net değil.
BBC'nin ABD'deki ortağı CBS'in hesaplamasına göre, ABD'deki yaklaşık 245 milyon yetişkin vatandaşın tamamına 5.000 dolarlık çekler gönderilmesinin maliyeti bir trilyon doları aşabilir.