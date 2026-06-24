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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen pompa fiyatlarının aynı hızda gerilememesi üzerine dikkat çeken bir adım attı. Trump, konunun incelenmesi için Adalet Bakanlığına talimat verdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, büyük petrol şirketlerinin ham petrolü “keskin biçimde düşük fiyatlarla” satın almalarına rağmen bu düşüşü tüketiciye yansıtmadıklarını öne sürdü.

Petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye karşın benzin fiyatlarının yeterince düşmediğini savunan Trump, bu durumun tüketiciler aleyhine olduğunu belirtti. Trump, Amerikalıların bu süreçte “kazıklandığını” iddia etti.

“İNCELEME DERHAL BAŞLASIN” TALİMATI

Trump, Adalet Bakanlığına konuyla ilgili derhal inceleme başlatılması talimatı verdiğini ifade etti. Açıklamasında, piyasadaki fiyat hareketlerinin daha yakından takip edilmesi gerektiğine işaret etti.

Benzin fiyatlarının mevcut seviyesinin kabul edilemez olduğunu belirten Trump, düşüşlerin çok daha hızlı şekilde pompa fiyatlarına yansıması gerektiğini dile getirdi.

Trump’ın açıklamaları, ABD’de enerji piyasasında fiyatlandırma politikalarına yönelik yeni bir tartışmayı beraberinde getirirken, yapılacak incelemenin sonuçları ve olası adımlar merak konusu oldu.