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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun maaş ödemesi yapamadığını iddia ederek ülkede protestocuların ‘daha önce görülmemiş düzeyde’ öldürüldüğünü öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, İran’ın ordusunun büyük kısmına maaş ödemediğini iddia etti.

Trump, “Çöküş sürecindeki İran İslam Cumhuriyeti, aynı zamanda, protestocuları protesto etmedikleri anlarda bile daha önce görülmemiş düzeyde öldürmektedir. Bu, korkunç boyutlarda bir insani krizdir ve hemen durdurulmalıdır” dedi.