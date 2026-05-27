Bangladeş’te sıra dışı görünümü nedeniyle “Trump” adı verilen albino manda, sosyal medyada viral olduktan sonra kesilmekten son anda kurtarıldı.

Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki nadir albino mandanın Kurban Bayramı öncesi kesilmesi planlanıyordu. Ancak hayvanın ABD Başkanı Donald Trump’a benzetilmesi ve sosyal medyada yoğun ilgi görmesi üzerine hükümet devreye girdi.

Agence France-Presse’e konuşan Ulusal Hayvanat Bahçesi Yöneticisi Atiqur Rahman, manda için özel bir barınak hazırlandığını ve hayvanın koruma altına alındığını açıkladı.

POLİS DEVREYE GİRDİ

Mandanın eski sahibi Zia Uddin Mridha, hayvana kardeşinin sıra dışı beyaz tüyleri nedeniyle “Trump” adını verdiğini söyledi. Mridha, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından çok sayıda kişinin mandayı görmek için bölgeye geldiğini anlattı.

Sosyal medyada gündem olan manda için yetkililerin “bağışlayın” çağrısı yaptığı, ardından polisin hayvanı teslim aldığı belirtildi.

Başkent Dakka’daki Keraniganj Polis Merkezi yetkilileri ise mandanın nadir bulunan bir tür olması nedeniyle koruma altına alındığını açıkladı. Yetkililer, henüz genç olduğu belirtilen mandanın birkaç yıl daha yetiştirileceğini ifade etti.