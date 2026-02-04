Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Sözcü TV’de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Orta Doğu’da izlediği politikalar hakkında konuşan Başbuğ, İran ve Suriye’de yaşanan olayları değerlendirirken, Türkiye’nin konumu ve çıkarları hakkında da görüşlerini bildirdi.

ABD – İran savaşına değinen Başbuğ, “ABD, İran’a sınırlı askeri harekat düzenleyebilir. İran’ı ayakta tutan şey Devrim Muhafızları yapılanması. Eğer onları hedef alırsanız, İran’ın durumunu kritik noktaya götürebilirsiniz. Harekat olursa, Devrim Muhafızlarına olur. Suriye, Irak ve İran’daki istikrarsızlık Türkiye’de güvenlik sorunu. Biz 2003’te Irak’ta dedik ki Üniter devlet yapısını koruyun. Ama bizi dinlemediler” sözlerini sarf etti.

“TRUMP, ŞARA VE TÜRKİYE’Yİ SEÇTİ”

Suriye’de yaşanan olaylar ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başbuğ, “Suriye’de iki kırılma yaşandı. Bir tanesi 8 Aralık 2024’te yaşandı. Ne oldu? Esad gitti yeni yönetim geldi. Bu çok bekleniyor muydu? Beklenmiyordu. İkinci kırılma noktası ne oldu? Geçtiğimiz ay Suriye Ordusu, YPG’ye karşı bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonrası YPG püskürtüldü. Peki nasıl kovuldu? ABD strateji değiştirdi. Nedir bu değişimin temel nedeni? Dedi ki ben Suriye yönetimindeki Şara yönetimi ile çalışacağım. Onunla uyumlu çalışacağım. ABD bunu sık sık yapıyor. ABD, Türkiye ile beraber hareket edeceğini söyledi. Suriye’de oluşan durum Türkiye’nin lehine” dedi.

“TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN İŞİ”

Terörsüz Türkiye hakkında da konuşan Başbuğ, “Terörle mücadele devletin işi. Terör örgütü ile mücadele güvenlik güçlerinin işi. Benim söylediğim şu. Terörle mücadelenin askeri boyutu var. Güvenlik boyutu bizim işimiz. Terörün yaşattığı acıyı en çok biz askerler bilir” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLIK TANIMI ULUS DEVLET YAPISINA ZARAR VERİR”

"Benim iki tane kırmızı çizgim var" diyen Başbuğ, "Birinci olarak şehit ailelerin ve gazilerin yanındayım. İkinci kırmızı çizgim ise, Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken bazı nitelikler vermiş. Üniter, Ulus ve Laik devlet yapısı. Bir barış olacaksa bu tanımların değişmemesi lazım. Vatandaşlık tanımı ulus devlet yapısına zarar verir. Dikkat etmemiz lazım.