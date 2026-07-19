Trump için Dünya Kupası geleneği bozuldu: Finalde tartışma yaratan görüntü

Protokol tartışması başladı

Dünya Kupası tarihinde kupa, geleneksel olarak final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde yalnızca şampiyon takıma takdim ediliyor. Bu nedenle kupanın maç sırasında bir devlet başkanına götürülmesi, futbol kamuoyunda alışılmış uygulamaların dışına çıkan bir adım olarak değerlendirildi.