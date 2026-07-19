FIFA 2026 Dünya Kupası’nda şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor. Futbol dünyasının kalbi, İspanya ve Arjantin arasındaki dev final için atıyor.
Trump için Dünya Kupası geleneği bozuldu: Finalde tartışma yaratan görüntü
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde sahadaki mücadele kadar tribünlerde yaşanan bir an da gündem oldu. ABD Başkanı Donald Trump'a maç devam ederken Dünya Kupası kupasının götürülmesi, turnuva tarihinde alışılmış protokollerin dışına çıkan bir görüntü olarak tartışma yarattı.Kaynak: Haber Merkezi
Maçtan saatler önce taraftlar maçın oynanacağı New Jersey stadının önünde renkli görüntülere sahne oldular.
Jennifer Hudson, maç öncesinde Amerika Birleşik Devletleri milli marşını seslendirdi.
Trump, Dünya Kupası finalini kurşun geçirmez camın arkasından takip ediyor.
Melania Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte tribünden takip ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'a, maç devam ederken Dünya Kupası kupası getirildi.
Trump, resmi ödül töreni öncesinde kupayı yakından inceleyerek eline aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılaşma sürerken gerçekleşen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Protokol tartışması başladı
Dünya Kupası tarihinde kupa, geleneksel olarak final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde yalnızca şampiyon takıma takdim ediliyor. Bu nedenle kupanın maç sırasında bir devlet başkanına götürülmesi, futbol kamuoyunda alışılmış uygulamaların dışına çıkan bir adım olarak değerlendirildi.