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Kaynak: Haber Merkezi

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 kişinin savcılıkta ifade işlemlerine saat 13.00 sularında başlandığı öğrenildi. Yaklaşık 3 saat süren işlemlerin ardından 10 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı.

OĞUZHAN UĞUR HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur dahil 9 isim hakkında tutuklama talep edildi. 1 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama istenen isimler:

Oğuzhan Uğur

Ersin Gökgün

Muharrem Karataş

Gülgün Öztürk

Emre Kartaloğlu

Hüseyin Küçük

Suzan Düşküner Mintaş

Fatih Eke

Emir Taşar

Hakkında adli kontrol istenen isim Özgür Ömer Güner oldu.

Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamaların ise, “Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin de aralarında bulunduğu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçiler ile kripto varlık alanında faaliyet gösteren 1 kişinin bulunduğu belirtildi.