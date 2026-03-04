Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in İspanya hakkında yaptığı açıklama, iki ülke arasında yeni bir tartışma başlattı.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın mesajının Madrid tarafından anlaşıldığını savunarak, “Dün Trump’ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum. ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul ettiler” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya İspanya’dan kısa sürede yalanlama geldi.

Madrid’den net yanıt

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, İspanyol basınına yaptığı açıklamada Beyaz Saray’ın sözlerini reddetti. Albares, “İspanyol hükümetinin Ortadoğu’daki savaş, İran’daki bombalamalar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu değişmedi” dedi.

Leavitt’in sözlerine neyin temel oluşturduğunu bilmediğini belirten Albares, “Neye atıfta bulunduğunu bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

İspanya’nın egemenliğine vurgu yapan Albares, şu değerlendirmede bulundu: “Bir anlaşma, ikili bir mutabakat var ve bu ikili anlaşmanın çerçevesi dışında, İspanya'nın egemen üslerinin kullanımı olmayacak. İspanya, kendi dış politika kararlarını alan egemen bir ülkedir.”

Trump ambargo tehdidinde bulunmuştu

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, İspanya’nın İran’a yönelik saldırılarda üslerini kullanıma kapattığını söyleyerek Madrid’i ekonomik yaptırımlarla tehdit etmişti.

Trump, “İspanya şu an berbat durumda. Hazine Bakanı Scott Bessent’a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim” ifadelerini kullanmıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise bu açıklamalara sert yanıt vererek ülkesinin savaş karşıtı tutumunu vurgulamıştı.

Sanchez, “İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. Savaşa karşıyız. İran’daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak. Bölgedeki ülkelerle barış ve diplomasi için beraber çalışacağız. İnsanlığın felaketi böyle başlar. Milyonlarca insanın kaderiyle Rus ruleti oynanmaz” demişti.