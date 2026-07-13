Beşiktaş'ın transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard hakkında önemli bir açıklama geldi.
'Trossard Beşiktaş'ta' derken menajeri ters köşe yaptı: Transfer yanıtı şaşırttı
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Leandro Trossard için resmi açıklama geldi. Belçikalı yıldızın menajeri Dirk Hebel, siyah-beyazlıların transfer girişiminde bulunduğunu doğruladı ancak anlaşmanın tamamlandığına dair çıkan iddiaların tersine henüz herhangi bir karar verilmediğini belirtti.Furkan Çelik
Sky DE'ye konuşan Trossard'ın menajeri Dirk Hebel, siyah-beyazlıların oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu doğruladı.
Ancak Beşiktaş'ın hem Arsenal hem de Trossard ile anlaştığı iddialarının tersine Hebel'in henüz karar verilmediğini söylemesi herkesi şaşırttı.
'BEŞİKTAŞ ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTI'
Transfer süreciyle ilgili konuşan Hebel, Beşiktaş'ın yoğun çaba gösterdiğini belirterek, "Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Ancak henüz herhangi bir karar verilmiş değil." ifadelerini kullandı.
KARARINI KISA SÜREDE VERECEK
Tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hebel, tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.
Menajer Hebel, "Leandro'nun önünde tüm teklifler masada ve kararını kısa süre içinde verecek. Kendisi dünya çapında bir oyuncu ve Arsenal'da kalma ihtimali de dahil olmak üzere önünde birçok seçenek bulunuyor." diyerek transfer yarışının sürdüğünü ifade etti.
ARSENAL'İN BAŞARISINA ÖNEMLİ KATKI SUNDU
2025-2026 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Arsenal ile 50 maça çıkan 31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu, 8 gol atıp 11 asistle oynadı.
DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU
2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenen Belçika Milli Takımı'nın kilit oyuncularından biri olaran Trossard turnuvada forma giydiği 6 maçta 2 gol, 3 asistlik performansıyla adından söz ettirdi.