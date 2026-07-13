'Trossard Beşiktaş'ta' derken menajeri ters köşe yaptı: Transfer yanıtı şaşırttı

'BEŞİKTAŞ ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTI'

Transfer süreciyle ilgili konuşan Hebel, Beşiktaş'ın yoğun çaba gösterdiğini belirterek, "Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Ancak henüz herhangi bir karar verilmiş değil." ifadelerini kullandı.