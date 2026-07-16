Trendyol ve Getir'in ardından sıra onda: Yemeksepeti el değiştiriyor

Ayrıca Delivery Hero, Türkiye'nin önde gelen çevrim içi yemek siparişi platformlarından Yemeksepeti'nin de sahibi. Şirket, yaptığı açıklamada Uber ile satın alma konusunda anlaşma sağladıklarını duyurdu. Yemeksepeti, Delivery Hero tarafından 589 milyon dolara (güncel kurla 27,7 milyar lira) satın alınmıştı.