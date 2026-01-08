Türkiye'de faiz kararlarıyla eleştrilerin odağında bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) için skandal bir iddia ortaya atıldı. Eski başkan Hafize Gaye Erkan dönemine ait mobbing iddialarının yankıları sürerken, TCMB şimdi de bir "kayıt dışı işçi" iddiası ortaya atıldı.

Devletin en prestijli kurumlarından birinde, yaklaşık 100 personelin günlerce sigortasız ve kaçak olarak çalıştırıldığı iddia edildi.

'TESADÜFEN ÖĞRENDİLER'

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Merkez Bankası’nda garson, çaycı ve temizlik görevlisi olarak görev yapan yaklaşık 100 "dış kaynak" personeli, yılbaşından bu yana kayıt dışı çalıştırıldı. Skandal, işçilerin ağır çalışma koşullarına itiraz etmek amacıyla Çalışma Bakanlığı’na başvurmasıyla tesadüfen öğrenildi.

İddialara göre, taşeron firma Aralık ayında personeli habersizce işten çıkardı ancak işçileri 1 Ocak’tan itibaren çalıştırmaya devam etti. Şirket, Ocak ayının ilk haftasında personelin görev tanımını genişletip iş yükünü iki katına çıkardı.

İtiraz edenlerin işten atılacağı tehdidi üzerine işçiler durumu Merkez Bankası yönetimine iletti ancak sessizlikle karşılaştı.

Şikayetlerini iletmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na giden işçiler, müfettişlerden "İş akdiniz kayıtlarda görünmüyor" yanıtını alınca kaçak çalıştırıldıklarını anladılar.

'GİRDİ-ÇIKTI' OYUNU

Merkez Bankası gibi kritik bir kurumda uygulanan yöntemin, genellikle kayıt dışı atölyelerde görülen "girdi-çıktı" taktiği olması dikkat çekti.

İşçiler, taşeron şirketlerin ihalelerle değişmesine rağmen kendilerinin sabit kaldığını, ancak mevcut şirketin yasalara aykırı olarak bu yöntemi uygulayıp kendilerini mağdur ettiğini belirttiler.

İşçiler, “Bakanlık 1 Ocak’tan bu yana sigortasız çalıştırılmamız nedeniyle inceleme başlattı” dedi. Merkez Bankası’nda kadrolu ve taşeron şeklinde iki farklı yöntemle personel çalıştırıldığını belirten işçiler, “Taşeron işçi çalıştıran şirketler belirli aralıklarla ihaleye katılıp işi üstleniyor. Taşeron şirketler değişse de işçiler pek değişmiyor. Halen görevde olan şirket, yasalara aykırı olarak girdi-çıktı yöntemi uygulayıp bizi mağdur etmiş. Bu yöntem kayıt dışı çalışan işyerlerinde yaygın. Ancak Merkez Bankası’nda yaşanması çok ilginç” dedi.