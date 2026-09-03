Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni transfer Franculino Dju'nun kadroya katılmasının ardından A Spor’a yaptığı özel açıklamalarda, kulübün teknik direktör arayışlarına ve transfer gündemine dair net mesajlar verdi
Trabzonspor'da teknik direktör arayışı: Ertuğrul Doğan açıkladı
Yeni teknik direktörünü arayan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, adı geçen dünyaca ünlü teknik direktör ve camianın efsane isimleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Hoca konusunda kararlı adımlar atan Doğan, hem ayrılık iddialarına son noktayı koydu hem de yeni transferlerin müjdesini verdi.Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Tekke’nin ayrılığı sonrası yaşanan sürecin planlanmadığını belirten Doğan, yönetimin hata yapma lüksünün bulunmadığını ve hedeflerin doğrudan zirve olduğunu vurguladı.
"YERLİ İSİMLERLE GÖRÜŞMEMİZ YOK, YABANCI İHTİMALİ AĞIR BASIYOR"
Sosyal medyada ve basında yer alan teknik adam iddialarına tek tek açıklık getiren Doğan, yerli ve yabancı birçok isimle anıldıklarını ancak spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Süreçle ilgili son durumu paylaşan Doğan şu ifadeleri kullandı:
Antonio Conte ile hiçbir temas kurmadıklarını söyleyen Doğan; Fatih Terim, Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Arda Turan gibi isimlerin gündemlerinde olmadığını ifade etti.
Görüşmelerin yabancı hocalar üzerinden yürütüldüğünü belirten Doğan, "Yeni teknik direktörümüz yabancı olacak gibi görünüyor. Belirlediğimiz adaylardan takımla ilgili detaylı raporlar ve planlamalar istedik," dedi.
Sürecin aceleye getirilmeyeceğini vurgulayan Doğan, "3-4 gündür yönetim kurulu olarak ince elip sık dokuyoruz. Gelecek hocanın başarısız olma şansı yok, hatasız bir karar vermek zorundayız," açıklamasında bulundu.
"TRABZONSPOR HER KULVARDA YARIŞMAK ZORUNDA"
Geçen sezon kazanılan kupaya rağmen taraftara karşı mahcubiyetinin sürdüğünü belirten Doğan, kulübün vizyonunun sadece genç oyuncu parlatıp satmak olamayacağını vurguladı. Trabzonspor'un hedefinin her zaman kupalar kazanmak ve UEFA Konferans Ligi'nde derece yapmak olduğunu dile getirdi.
TRANSFER GÜNDEMİ
Takımdaki oyuncuların durumuna ve transfer çalışmalarına da değinen Doğan, şu detayları paylaştı:
Gol kralı Paul Onuachu’nun takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanlayan Doğan, oyuncunun ayrılığının kesinlikle gündemde olmadığını belirtti.
İzleme ekibinin listesinde ilk sırada yer alan Franculino Dju transferini, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte çok daha makul şartlarda bitirdiklerini açıkladı.
Kadrodaki eksikleri tamamlayacaklarını belirten Doğan, önümüzdeki günlerde yurt içinden yeni transfer hamlelerinin yaşanabileceğini müjdeledi.