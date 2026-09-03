Trabzonspor'da teknik direktör arayışı: Ertuğrul Doğan açıkladı

"YERLİ İSİMLERLE GÖRÜŞMEMİZ YOK, YABANCI İHTİMALİ AĞIR BASIYOR"

Sosyal medyada ve basında yer alan teknik adam iddialarına tek tek açıklık getiren Doğan, yerli ve yabancı birçok isimle anıldıklarını ancak spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Süreçle ilgili son durumu paylaşan Doğan şu ifadeleri kullandı: