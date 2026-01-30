Trendyol Süper Lig’de 20. haftanın açılış maçında Trabzonspor Antalyaspor’a konuk oldu.

OULAI'NİN HATASI PAHALIYA PATLADI

Maça kontrollü başlayan iki takım da düşük tempoda geçen ilk yarıda pozisyona girmekte zorlandı. Devreye golsüz eşitlikle girilecekken 43’üncü dakikada Oulai’nin defans önünde kaptırdığı topu kazanan Van de Streek hatayı golle sonuçlandırarak Antalyaspor’u 1-0 öne geçirdi.

TRABZONSPOR PENALTI GOLÜYLE SKORU EŞİTLEDİ

Trabzonspor ilk yarıdaki kötü oyunun ardından ikinci yarıya golle başladı. Hüseyin Türkmen’in Onuachu’ya müdahalesinin ardından hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi ve topun başına geçen Nijeryalı yıldız skora eşitliği getirdi.

ONUACHU ÖNE GEÇME FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİ

Skor tabelasında olduğu gibi sahada da dengeli bir oyunun hakim olduğu karşılaşmada son dakikalarda atak sıklığını artıran Trabzonspor, Hüseyin Türkmen’in eline çarpan top sonrası VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır’ın ikinci kez penaltı noktasını göstermesiyle öne geçme fırsatı yakaladı.Ancak Onuachu bu kez penaltı atışında kaleci Julian’ı geçemedi.

TRABZONSPOR 2 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve ligde iki maçtır kazanan Trabzonspor Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Bu sonuçla Bordo Mavililer puanını 42’ye yükseltirken Antalyaspor puanını 20’ye çıkardı

ANTALYASPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Ballet, Van de Streek.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

ANTALYASPOR 1-1 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Oğuzhan Çakır'ın ilk düdüğüyle Antalyaspor-Trabzonspor maçı başladı.

MAÇ KONTROLLÜ BAŞLADI

10' Maçın ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir oyunla birbirini tarttı. Trabzonspor daha çok topa sahip olan taraf olsa da henüz istediği pozisyonlara giremedi. Antalyaspor kaptığı toplarla hızlı çıkmaya çalışıyor.

ANTALYASPOR DURAN TOPTAN TEHLİKE YARATTI

20' Safuri'nin kornerden ortasında ön direkte Van de Streek kafayı vurdu. Top kaleci Onana'da kaldı.

MUÇİ KALEYİ YOKLADI

21' Trabzonspor atağında Ernest Muçi kaleyi yokladı. Ancak Julian rahat bir şekilde topa sahip oldu.

TRABZONSPOR NWAIWU İLE GOLE YAKLAŞTI

28' Zubkov'un kornerden ortasında Nwaiwu kale önünde yükselerek kafayı vurdu. Top az farkla direğin yanından dışarı gitti.

VAN DE STREEK OULAI'NİN HATASINI AFFETMEDİ

43' Oulai'nin defans önünde ayağının kaymasıyla birlikte kaptırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Van de Streek hatayı affetmedi ve düzgün bir vuruşla Onana'yı mağlup ederek Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

İLK YARI SONUCU: ANTALYASPOR 1-0 TRABZONSPOR

ONUACHU PENALTIDAN SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

52' Hüseyin Türkmen'in ceza sahası içerisinde Onuachu'ya müdahalesi sonrası hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Onuachu beyaz noktada hata yapmadı ve eşitliği sağladı.

SAMİ UĞURLU'YA KIRMIZI KART ÇIKTI

54' Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu golden sonra penaltı pozisyonuyla ilgili hakem Oğuzhan Çakır'a yaptığı itirazlar sonrası önce sarı kart gördü ardından tepkisi sürünce kırmızı kartla tribüne gönderildi.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

61' Kornerden Muçi'nin yapıtğı ortada Onuachu kafayı vurdu. Köşeye doğru giden topu kaleci Julian son anda çelmeyi başardı.

SAFURİ UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

71' Safuri'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin üstünden dışarı gitti.

ONUACHU BU KEZ PENALTIYI KAÇIRDI

78' Ceza sahası içerisinde Hüseyin Türkmen'in elle oynadığı gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bir kez daha topun başına geçen Onuachu bu sefer kaleci Julian'a takıldı.

ANTALYASPOR SAVUNMASI TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

90+7' Nwaiwu'nun kafa vuruşunda Paal topu çizgiden çıkararak golü önledi.