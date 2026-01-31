OLAYLAR

1729 - Türkiye'de ilk kitap, Mehmet Bin Mustafa'nın (Vanlı) kaleme aldığı Sıhahı Cevheri (Vankulu) adlı sözlük basıldı. İbrahim Müteferrika, ilk Türk matbaasını İstanbul'da Sultanselim'deki konağında kurmuştu.

1747 - İlk zührevi hastalıklar kliniği, Londra'da açıldı.

1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı.

1865 - ABD Temsilciler Meclisi, köleliği yasaklayan yasayı onayladı.

1876 - ABD'de ülkedeki tüm Kızılderililer, Kızılderili rezervasyonu olarak adlandırılan, kendilerine ayrılmış özel bölgelerde yaşamaya zorlandılar.

1915 - I. Dünya Savaşı: Almanya, Ruslara karşı zehirli gaz kullandı.

1927 - Müttefiklerin Almanya üzerindeki denetimi sona erdi; bundan sonra Almanya'nın yeniden silahlanmasını Milletler Cemiyeti denetleyecek.

1928 - Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara'da kuruldu.

1928 - Sovyetler Birliği'nde 30 muhalefet lideri Almatı'ya sürgüne gönderildi. Sürgüne gidenler arasında Lev Troçki de vardı.

1930 - Seloteyp, 3M şirketi tarafından pazara sürüldü.

1931 - Gümrük ve Tekel Bakanlığı kuruldu.

1931 - Kültür magazin dergisi, Resimli Ay kapandı.

1931 - Yarın gazetesi Başyazarı Arif Oruç ve Sorumlu Müdürü İzmit'te birer yıldan fazla hapse mahkûm oldular.

1934 - Nâzım Hikmet, Nail Vahtedi, Tosun Ömer ve Yonga Ömer beş yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

1938 - Atatürk, Gemlik'te sun'i ipek fabrikasını açtı.

1942 - Öğrencilere sigara içme ve nişan yüzüğü takma yasağı getirildi.

1943 - Stalingrad Muharebesi'nde Nazi Almanyası'nın 6. Ordu Komutanı Generalfeldmarschall Friedrich Paulus, Sovyet Birlikleri'ne teslim oldu.

1946 - SSCB'den esinlenen yeni Yugoslavya Anayasasına göre ülke, altı cumhuriyetten oluşuyor: Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Slovenya.

1950 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry S. Truman, hidrojen bombası geliştirme programı yürüttüklerini açıkladı.

1952 - Yunanistan Dış İşleri Bakanı Sofoklis Venizelos'un Türkiye'ye yaptığı resmî gezi sırasında, Türk-Elen Dostluk Derneği'nin kurulması kararlaştırıldı.

1953 - Kuzey Denizi taşkınlarında sadece Hollanda'da 1800'den fazla kişi öldü.

1956 - "Nesebi sahih olmayan çocukların tescili" hakkındaki kanun Mecliste kabul edildi.

1956 - Guy Mollet, Fransa Başbakanı oldu.

1958 - İlk başarılı Amerika Birleşik Devletleri uydusu Explorer 1, Dünya çevresindeki yörüngesine oturdu.

1961 - İsrail Başbakanı David Ben Gurion istifa etti.

1961 - Ahmet Emin Yalman, Vatan gazetesinden ayrıldı.

1964 - 15 Ocak günü Kıbrıs sorununu görüşmek üzere toplanan III. Londra Konferansı, 19 günlük çalışmanın ardından bir sonuç alınamadan dağıldı.

1965 - Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı; Türkiye'de ortalama insan ömrü 33 yıl.

1966 - Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'nda 2400 işçi greve başladı.

1968 - Vietkong büyük bir saldırıya geçti; Saygon'daki Amerikalı Elçiliği 6 saat işgal edildi.

1968 - TRT Ankara Televizyonu, deneme yayınına başladı.

1971 - İnsanlı ay yolculuklarında bir adım daha; Apollo 14 fırlatıldı. Görevli astronotlar: Alan Shepard, Edgar Mitchell ve Stuart Roosa.

1973 - Çetin Altan'ın 4,5 yıl hapsi istendi; karikatürist Turhan Selçuk'u döven 3 polis hapse mahkûm edildi.

1973 - Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

1974 - Seyfi Demirsoy'un ölümüyle boşalan Türk-İş Genel Başkanlığına Halil Tunç seçildi.

1976 - İlerici Kadınlar Derneği (İKD), Ankara'da "Evlat acısına son" mitingi düzenledi. Mitinge 5 bin kişi katıldı.

1978 - Zonguldak'ta ikramiyesi ödenmeyen 20 bin maden işçisi direnişe geçti.

1980 - Tariş olayları: Tariş'te direniş bitti, işçiler işbaşı yaptılar. 22 Ocak'ta güvenlik güçleri arama yapma gerekçesiyle Tariş işletmelerine girmek istemiş, 600 işçi gözaltına alınmıştı.

1985 - Başbakan Turgut Özal, Gökova'da termik santral kurulacağını açıkladı.

1986 - İşkence konusunda itiraflarda bulunan polis memuru Sedat Caner, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na teslim oldu.

1986 - Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) İçel Milletvekili Fikri Sağlar, Türkiye'de 5 yılda 800'den fazla insanın "kayıp" olduğunu söyledi.

1990 - Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Muammer Aksoy, 73 yaşında Ankara'da evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü.

1990 - SSCB satranç şampiyonu Gary Kasparov, vatandaşı Anatoli Karpov'u yenerek dünya satranç şampiyonu oldu.

1990 - Moskova'da ilk McDonald's açıldı.

1996 - Patlayıcı yüklü bir kamyon Kolombo'da (Sri Lanka) Merkez Bankasının kapılarına çarparak infilak etti: en az 86 kişi öldü, 1400 kişi yaralandı.

2000 - Alaska Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Büyük Okyanus'a düştü: 88 kişi öldü.

2004 - TL'den 6 sıfır atılması ve Türkiye Devleti para biriminin Yeni Türk Lirası olmasını öngören yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2005 - Dünyaca ünlü pop yıldızı Michael Jackson hakkında, 13 yaşındaki bir çocuğa tacizde bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı.

2005 - Afganistan'daki Türk birlikleri, Kabil'deki uluslararası hava alanının sorumluluğunu üstlendi.

2006 - Abdullah Öcalan'ın avukatlarından İrfan Dündar, müvekkilinin yeniden yargılanmaya ilişkin dilekçesini, bu konuda yetkili olan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine göndererek başvuruda bulunduğunu bildirdi.

2008 - İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde ruhsatsız bir binada maytapların yanarak doğalgaz kazanını patlatmasıyla oluşan olayda 23 kişi öldü, 120 kişi yaralandı.

2018 - İsrail'in İran'ın nükleer arşivine sızması

2019 - Wrapped Bitcoin piyasaya sürüldü.

2020 - Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrıldı.[1] (bknz: Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması)

DOĞUMLAR

1543 - Tokugawa İeyasu, Orta Çağ Japonya'sının en önemli shōgunlarından (askeri hükümdar) biri (ö. 1616)

1620 - Georg Friedrich, Almanya ve Hollanda kökenli mareşal (ö. 1692)

1624 - Arnold Geulincx, Fransız Descartesçı düşünür (ö. 1669)

1763 - Jens Esmark, Danimarkalı-Norveçli mineraloji profesörü (ö. 1839)

1769 - André-Jacques Garnerin, Fransız havacı ve çerçevesiz paraşütün mucidi (ö. 1823)

1797 - Franz Schubert, Avusturyalı besteci (ö. 1828)

1799 - Rodolphe Töpffer, İsviçreli yazar, öğretmen, ressam, karikatürist ve çizgi romancı (ö. 1846)

1858 - André Antoine, Fransız oyuncu, film yönetmeni, yazar, eleştirmen (ö. 1943)

1865 - Henri Desgrange, Fransız bisiklet yarışçısı ve spor muhabiri (ö. 1940)

1868 - Theodore Richards, Amerikalı kimyacı (ö. 1928)

1869 - Henri Carton de Wiart, Belçika'nın 23'üncü Başbakanı (ö. 1951)

1869 - Wilhelm Heye, Alman asker (ö. 1947)

1881 - Irving Langmuir, Amerikalı Nobel Kimya ödülüne sahip kimyager (ö. 1957)

1884 - Mehmed Emin Resulzade, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin kurucusu (ö. 1955)

1884 - Theodor Heuss, Batı Almanya'nın ilk Cumhurbaşkanı (ö. 1963)

1892 - Eddie Cantor, Amerikalı şarkıcı, komedyen, dansçı ve oyuncu (ö. 1964)

1893 - Arkadiy Plastov, sosyalist gerçekçilik akımının öncülerinden olan Rus Sovyet ressam (ö. 1972)

1894 - Kurt Blome, Nazi bilim insanı (ö. 1969)

1896 - Sofya Yanovskaya, Sovyet matematikçi ve tarihçi (ö. 1966)

1896 - Lewis Strauss, Amerikalı iş adamı, hayırsever, ABD Donanması subayı ve politikacı (ö. 1974)

1902 - Tallulah Bankhead, Amerikalı oyuncudur (ö. 1968)

1902 - Alva Myrdal, İsveçli diplomat ve siyasetçi (ö. 1986)

1905 - John O'Hara, Amerikalı yazar (ö. 1970)

1910 - Faruk Kenç, Türk film yönetmeni (ö. 2000)

1911 - Baba Vanga, Bulgar kadın kâhin (ö. 1996)

1918 - Kerim Korcan, Türk yazar (ö. 1990)

1919 - Jackie Robinson, ilk Afrikalı Amerikalı profesyonel beyzbol oyuncusu (ö. 1972)

1921 - Carol Channing, Amerikalı stand-up komedyen, oyuncu, şarkıcı, dansçı ve seslendirme sanatçısı (ö. 2019)

1921 - Mario Lanza, Amerikalı tenor ve oyuncu (ö. 1959)

1923 - Norman Mailer, Amerikan romancı ve Pulitzer Ödülü sahibi (ö. 2007)

1923 - Adela Forestello, Arjantinli insan hakları aktivisti

1929 - Rudolf Mössbauer, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2011)

1929 - Jean Simmons, İngiliz asıllı Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2010)

1931 - Ernie Banks, Amerikalı efsanevi profesyonel beyzbolcu (ö. 2015)

1933 - Bernardo Provenzano, İtalyan suç ögrütü lideri (ö. 2016)

1934 - Muhammed Taki Misbah Yezdi, İranlı siyasetçi (ö. 2021)

1935 - Kenzaburo Oe, Japon romancı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2023)

1936 - Can Bartu, Türk futbolcu (ö. 2019)

1937 - Philip Glass, Amerikalı besteci

1937 - Suzanne Pleshette, Amerikalı oyuncu (ö. 2008)

1938 - Beatrix, Hollanda Kraliçesi

1938 - Lynn Carlin, Amerikalı eski bir oyuncu

1941 - Dick Gephardt, Amerikalı siyasetçi ve eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi

1941 - Jessica Walter, Amerikalı oyuncu (d. 2021)

1942 - Daniela Bianchi, İtalyan oyuncu

1942 - Derek Jarman, İngiliz sinema yönetmeni (ö. 1994)

1942 - Zeynep Kerman, Türk edebiyat araştırmacısı ve akademisyen

1945 - Temel Gürsu, Türk yönetmen, yapımcı, senarist, oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1947 - Jonathan Banks, Amerikalı oyuncu

1947 - Bernard Guignedoux, Fransız futbolcu ve teknik direktör (ö. 2021)

1951 - Selma Güneri, Türk sinema ve ses sanatçısı

1956 - Guido van Rossum, Hollandalı bir bilgisayar programcısı

1956 - John Lydon, İngiliz müzisyen

1959 - Anthony LaPaglia, Avustralyalı oyuncu

1959 - Kelly Lynch, ABD doğumlu oyuncu

1960 - Ekber Genci, İranlı yazar ve gazeteci

1960 - Grant Morrison, çizgi roman yazarı

1960 - Željko Šturanović, Karadağlı siyasetçi (ö. 2014)

1961 - Fatih Kısaparmak, Türk besteci ve yorumcu

1961 - Filiz Kerestecioğlu, Türk hukukçu ve siyasetçi

1961 - Latif Demirci, Türk karikatürist

1963 - Ergün Poyraz, Türk araştırmacı yazar

1964 - Jeff Hanneman, Amerikalı müzisyen ve Slayer grubunun gitaristi (ö. 2013)

1964 - Ofra Harnoy, Kanadalı çellist

1966 - Anne Berge, Norveçli kayakçı

1968 - John Collins, İskoç millî futbolcu ve teknik direktör

1970 - Minnie Driver, İngiliz oyuncu ve şarkıcı

1971 - Patricia Velásquez, Venezuelalı oyuncu ve model

1973 - Amanda Lee Rogers, Avusturyalı eski oyuncu

1974 - Ary Abittan, Fransız oyuncu ve mizah yazarı

1975 - Preity Zinta, Bollywood (Hint Sineması) oyuncusu

1976 - Traianos Dellas, Yunan millî futbolcu ve teknik direktör

1977 - Kerry Washington, Amerikalı oyuncu

1979 - Eduardo Navarro, İspanyol profesyonel futbolcu (ö. 2022)

1980 - James Adomian, İngiltere doğumlu Amerikalı oyuncu

1981 - Justin Timberlake, Amerikalı pop şarkıcısı ve oyuncu

1982 - Salvatore Masiello, İtalyan futbolcu

1982 - Allan James McGregor, İskoç kaleci

1982 - Elena Paparizou, Yunan şarkıcı

1983 - Fabio Quagliarella, İtalyan futbolcu

1984 - Jeremy Wariner, Amerikalı atlet

1985 - Adam Federici, Avustralyalı eski millî futbolcu

1986 - Walter Dix, Amerikan kısa mesafe koşucusu

1986 - Megan Ellison, Amerikalı yapımcı

1988 - Taijo Teniste, Eston millî futbolcu

1995 - Isaak, Alman şarkıcı

2000 - Julián Álvarez, Arjantinli millî futbolcu

ÖLÜMLER

1398 - Sukō, Japonya'da Nanboku-chō dönemi sırasında üçüncü Kuzey Talibi (d. 1334)

1435 - Xuande, Çin'in Ming Hanedanı'nın beşinci imparatoru (d. 1399)

1606 - Guy Fawkes, İngiliz isyancı asker (d. 1570)

1644 - Kemankeş Kara Mustafa Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. ?)

1788 - Charles Edward Stuart, İngiltere, İskoçya, Fransa ve İrlanda tahtlarının ikinci jakobit talibi (d. 1720)

1828 - Aleksandros İpsilantis, Yunan komutan (d. 1792)

1854 - Silvio Pellico, İtalyan yurtsever, şair ve oyun yazarı (d. 1788)

1882 - James Spriggs Payne, Liberyalı siyasetçi (d. 1819)

1888 - Giovanni Bosco, İtalyan eğitimci, yazar ve Katolik rahip (d. 1815)

1914 - Recaizade Mahmud Ekrem, Türk edebiyatçı (d. 1847)

1945 - Eddie Slovik, Amerikalı er rütbesinde asker (II. Dünya Savaşı sırasında firardan dolayı idam edilen tek ABD askeri) (d. 1920)

1946 - İsmail Hakkı İzmirli, Türk felsefeci ve İslam felsefesi tarihçisi (d. 1869)

1956 - A. A. Milne, İngiliz yazar (d. 1882)

1969 - Stoyan Zagorçinov, Bulgar yazar (d. 1889)

1973 - Ragnar Anton Kittil Frisch, Norveçli ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1895)

1974 - Samuel Goldwyn, Amerikalı film yapımcısı (d. 1882)

1974 - Ekrem Cemilpaşa, Kürt siyaset adamı (d. 1891)

1984 - Pembe Marmara, Kıbrıs Türk şair (d. 1925)

1990 - Muammer Aksoy, Türk hukukçu ve siyasetçi (d. 1917)

2005 - İsmail Hakkı Şen, Türk oyuncu (d. 1927)

2006 - George Koval, Amerikalı casus, bilim insanı ve kandidat (d. 1913)

2012 - Dorothea Tanning, Amerikalı ressam, matbaacı, heykeltıraş, yazar ve şair (d. 1910)

2013 - Hasan Habibi, İranlı siyasetçi, avukat ve akademisyen (d. 1937)

2014 - Miklós Jancsó, Macar sinema yönetmeni (d. 1921)

2015 - Tomás Bulat, Arjantinli ekonomist, gazeteci ve yazar (d. 1964)

2016 - Celal Aliyev, Azeri akademisyen, biyolog ve siyasetçi (d. 1928)

2016 - Ülkü Ülker, Türk oyuncu ve şarkıcı (d. 1950)

2016 - Terry Wogan, İrlandalı radyo ve televizyon sanatçısı (d. 1938)

2017 - Thomas Barlow, Amerikalı siyasetçi (d. 1940)

2017 - John Wetton, İngiliz şarkıcı, müzisyen, basçı ve gitarist (d. 1949)

2017 - Tokitenkū Yoshiaki, Moğol sumo güreşçisi (d. 1979)

2018 - Rasual Butler, Amerikalı basketbolcu (d. 1979)

2018 - Erwin de Vries, Surinamlı ressam ve heykeltıraş (d. 1929)

2018 - Ann Gillis, Amerikalı oyuncu (d. 1927)

2018 - Leonid Kadenyuk, Bağımsız Ukrayna'nın ilk astronotu unvanına sahip test pilotu (d. 1951)

2018 - Olavi Mäenpää, Fin siyasetçi ve eski parti başkanı (d. 1950)

2019 - Candice Earley, Amerikalı oyuncu (d. 1950)

2019 - A. Ernest Fitzgerald, Amerikalı mühendis ve yazar (d. 1926)

2019 - Kálmán Ihász, Macar eski millî futbolcu (d. 1941)

2019 - Ron Joyce, Kanadalı milyarder iş insanı ve hayırsever (d. 1930)

2019 - Johnny Lion, Hollandalı şarkıcı, gazeteci ve oyuncu (d. 1941)

2019 - Pierre Nanterme, Fransız yönetici ve iş insanı (d. 1959)

2019 - Georges Sarre, Fransız siyasetçi (d. 1935)

2020 - Mary Higgins Clark, Amerikalı hikâye yazarı ve romancı (d. 1927)

2020 - Halid Bişara, Mısırlı yönetici ve iş insanı (d. 1971)

2020 - Mirza Hazar, Azeri yazar, siyasi analist, spiker, radyocu, yayıncı (d. 1947)

2020 - Dalip Kaur Tiwana, Hint romancı, akademisyen ve kısa hikâye yazarı (d. 1935)

2021 - Zoila Águila Almeida, Kübalı devrimci ve siyasi hükümlü (d. 1939)

2021 - Douglas Bravo, Venezuelalı siyasetçi ve direnişçi örgüt lideri (d. 1932)

2021 - Alejandro Gómez, İspanyol uzun mesafe koşucusu (d. 1967)

2021 - Andrej Hryc, Slovak oyuncu (d. 1949)

2021 - Tozama Mantashe, Güney Afrikalı siyasetçi (d. 1960)

2021 - Michel Murr, Lübnanlı iş insanı ve siyasetçi (d. 1932)

2021 - Yitzchok Scheiner, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu İsrailli haham (d. 1922)

2021 - Meshulam Dovid Soloveitchik, Belarus doğumlu İsrailli Haredi hahamı ve rosh yeshivası (d. 1921)

2021 - Abraham J. Twerski, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu Hasidik hahamı ve bilim insanı (d. 1930)

2022 - Ekkehardt Belle, Alman oyuncu (d. 1954)

2022 - Pierre Bellon, Fransız milyarder iş insanı (d. 1930)

2022 - Carleton Carpenter, Amerikalı oyuncu, sihirbaz, dansçı, söz yazarı ve romancı (d. 1926)

2022 - Onésimo Cepeda Silva, Meksikalı Roma Katolik piskopos (d. 1937)

2023 - Cleonice Berardinelli, Brezilyalı akademisyen (d. 1916)

2023 - Anna Czerwińska, Polonyalı dağcı (d. 1949)

2023 - Alan Hurst, İngiliz siyasetçi (d. 1945)

2023 - Jan Kudra, Polonyalı eski bisikletçi (d. 1937)

2023 - Kadriye Nurmambet, Romanyalı Kırım Tatarı azınlıktan halk müziği sanatçısı ve folklorist (d. 1933)

2023 - Luigi Pasinetti, Keynes sonrası ekolün İtalyan bir ekonomisti (d. 1930)

2024 - Mario Levi, Türk yazar ve iletişim eğitmeni (d. 1957)

2025 - Sezai Altekin, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1946)

2025 - Táňa Radeva, Slovak aktris (d. 1957)

2025 - Susan Alcorn, Amerikalı besteci ve müzisyen (d. 1953)

2025 - Carlos Ferrero, Perulu siyasetçi (d. 1941)