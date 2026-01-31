İtalya Serie A'nın 23ç haftasında Lazio ile Genoa'yı Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya getiren mücadelede eşi bezeri görülmemiş bir taraftar protestosu yaşandı.

LAZIO TARAFTARLARI KULÜP YÖNETİMİNİ PROTESTO ETMEK İÇİN MAÇA GİTMEDİ

Transfer döneminde kulüp yönetimine yönelik artan tepkiler sonrası Lazio taraftarları ortak karar alarak tribünleri boş bıraktı.

Başkent ekibinin en büyük taraftar grubu Curva Nord, maçı tribünden izlememe kararı aldı.

'HAYAL KURMAK SUÇ DEĞİLDİR'

Lazio taraftarının kemik kadrosu, stat yerine Ponte Milvio bölgesinde bir araya gelerek takımlarına uzaktan destek verdi.

Meşaleler eşliğinde toplanan taraftarlar, “Sognare non è reato” (Hayal kurmak suç değildir) yazılı pankart açtı. Bu mesaj, kulüp yönetimine yönelik açık bir eleştiri olarak yorumlandı.

Olimpico’daki sessizliğe rağmen Lazio futbolcuları, ısınmanın ardından tribünlerde bulunan az sayıdaki taraftara giderek destekleri için teşekkür etti.

SARRI: 'BU AŞMAMIZ GEREKEN BİR ZORLUK'

Karşılaşma öncesinde DAZN mikrofonlarına konuşan teknik direktör Maurizio Sarri, boş tribünlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, “Olimpico’nun boş olması mı? Bunun ötesine geçmemiz gerekiyor. Lazio’nun ortamında sonsuz bir sevgi var, bu akşamki durum da bir sevgi göstergesi. Bu, aşmamız gereken bir zorluk” ifadelerini kullandı.

Lazio'da kulüp yönetimiyle taraftarlar arasındaki bu gerilimin nereye varacağı merak konusu oldu.