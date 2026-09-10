Yeniçağ Gazetesi
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Toplu taşımda yeni dönem: Sayıları artırılacak

Türkiye, ulaşımda tarihi bir dönüşüme hazırlanıyor. 'Net Sıfır Emisyon' hedefiyle tedarik zinciri ve toplu taşımada entegre olacak.

Kaynak: Diğer
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Toplu taşımda yeni dönem: Sayıları artırılacak - Resim: 1

Türkiye, yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda ulaşım altyapısında köklü bir değişime gidiyor. Elektrikli araçların ülke genelinde yaygınlaştırılması ve akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi için stratejik adımlar hızlandırıldı.

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Toplu taşımda yeni dönem: Sayıları artırılacak - Resim: 2

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yeni dönemin en önemli hedeflerinden biri, tedarik zincirinde ve toplu taşımada sıfır emisyon yaratmak. Üretim bandından çıkan bir ürünün halka ulaşana kadar çevreye zarar vermemesi için yük taşımacılığında elektrik kullanımı merkeze alınıyor.

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Toplu taşımda yeni dönem: Sayıları artırılacak - Resim: 3

Elektrikli tırların ve ağır ticari araçların uzun mesafeli lojistikte kullanılabilmesi için özel bir ulusal plan devreye sokuluyor. 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenen bu yol haritası ile şunlar hedefleniyor:

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Toplu taşımda yeni dönem: Sayıları artırılacak - Resim: 4

Ağır ticari araçlara hizmet verecek yüksek kapasiteli şarj istasyonları kurulacak.

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Toplu taşımda yeni dönem: Sayıları artırılacak - Resim: 5

Uzun yol taşımacılığında akıllı ulaşım altyapısı uluslararası standartlara entegre edilecek.

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Toplu taşımda yeni dönem: Sayıları artırılacak - Resim: 6

Bireysel kullanıcıları da kapsayacak şekilde ülke genelindeki standart şarj ağı hızla büyütülecek.

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Toplu taşımda yeni dönem: Sayıları artırılacak - Resim: 7

Atılan tüm bu adımlar, yakında uygulamaya alınacak olan "Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Stratejisi ve Eylem Planı" ile taçlandırılacak.

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Toplu taşımda yeni dönem: Sayıları artırılacak - Resim: 8

Bu yeni strateji belgesiyle birlikte; elektrikli ulaşım vizyonu, emisyon azaltım hedefleri ve sürdürülebilirlik politikaları tek bir çatı altında, koordineli olarak yürütülecek.

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