Toplu taşımda yeni dönem: Sayıları artırılacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yeni dönemin en önemli hedeflerinden biri, tedarik zincirinde ve toplu taşımada sıfır emisyon yaratmak. Üretim bandından çıkan bir ürünün halka ulaşana kadar çevreye zarar vermemesi için yük taşımacılığında elektrik kullanımı merkeze alınıyor.