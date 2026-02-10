Tolga Şardan T24’teki bugünkü yazısında Yenidoğan soruşturmasında tanıdığımız savcı Yavuz Engin ve Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili yeni gelişmeleri aktardı.

Büyükçekmece adliyesinde yaklaşık iki aydır devam eden olayların henüz sonlanmadığını aktaran Şardan;

“Bilindiği üzere, adliye emanetinin anahtarının teslim edildiği temizlik işçisi Erdal Timurtaş’ın, savcılıkça yürütülen soruşturmalarda geçici olarak el konulan yaklaşık 150 milyon lira değerinde yaklaşık 75 kilogram altın ve gümüşle kayıplara karışması sonrasında bir dizi gelişme yaşandı.

Emanet odasından sorumlu Savcı Yavuz Engin’in izin dönüşü ortaya çıkardığı ifade edilen hırsızlıkla ilgili ihmal ve denetimsizlik iddiaları gündeme geldi. Adli emanet odasının anahtarının temizlik işçisine teslim edilmesi nedeniyle sorumlu kâtip tutuklandı. Aynı zamanda Timurtaş’ın bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alınıp tutuklandılar.

İdari olarak Adalet Bakanlığı müfettiş görevlendirmesi yaptı. Müfettişler, olay hakkında kimi adliye personelinin ifadesini aldı. Müfettişler, Ankara’ya döndüler ve raporlarını tamamlamak üzereler.

Yeri gelmişken, Adalet Bakanlığı müfettişleri, hakimler ve savcılar dışındaki adliye çalışanları hakkında ön inceleme yapma yetkisine sahip. Hâkim ve savcılar hakkında HSK müfettişleri yetkili. Bu süreçte de bakanlık müfettişleri sadece memurlara yönelik çalıştı. Ancak hazırlayacakları raporda hâkim veya savcı varsa rapor HSK’ya gönderilecek. HSK yönetimi gerek görürse müfettiş görevlendirmesi yapacak.

Aynı süreçte, adli emanet odasından sorumlu Savcı Yavuz Engin yerine, başka bir savcı adli emanetten sorumlu yapıldı. Engin, terör ve örgütlü suçlar bürosundaki görevine devam etti” ifadelerini kullandı.

Şardan, savcı Engin'in geçtiğimiz günlerde Yılmaz Güney ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrası, Güney'in ailesi tarafından “kişinin hatırasına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından soruşturma açılması ve kamu davası başlatılması amacıyla HSK’ya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunduğunu duyurdu.

HSK'dan uyarı

Şardan, Engin'in Yılmaz Güney ile yaptığı paylaşım sonrası gelen tepkiler üzerine HSK'nın savcılara sosyal medya paylaşımı yaparken daha dikkatli olunması konusunda uyardığını aktardı.

Şardan yazısında; "Savcı Engin’in, Güney’le ilgili tepki çeken paylaşımının yanı sıra “kendisinin yürütmediği soruşturmalardaki polis operasyonlarını konu alan” sosyal medya paylaşımları da gündemde.

Sürecin sonunda, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Savcı Engin’in görev yerini geçen hafta değiştirdi.

Savcı Engin, örgütlü suçlarla mücadele bürosundaki görevinden alınarak genel soruşturma bürosunda görevlendirildi. Bu yer değişikliği sonrasında, Savcı Engin izne ayrıldı.

İzin sonunda Engin, “bedelli” olarak vatani görevini yerine getirmek amacıyla zorunlu biçimde kısa süreli görevinden ayrılacak" bilgilerini aktardı.

Şardan'ın Savcı Engin ile gelişmeleri sormak amacıyla Başsavcı Aydın’la görüşmek istediğini, ancak Başsavcılık özel kaleminden “Başsavcı’nın prensip olarak gazetecilerle telefonla görüşmediği, yüz yüze görüşebileceği” bilgisi verildiğini. Bu nedenle görüşmenin gerçekleşmediğini aktardı.

'Uygulama hatası' raporda değerlendirilecek

Şardan, "Adli emanetteki hırsızlıkla ilgili soruşturma yapan bakanlık müfettişlerinin, mevzuata göre iki kişide olması gereken adli emanet anahtarının neden bir kişide bulunduğu konusuna yoğunlaştığı ifade ediliyor. Müfettişlerin “uygulama hatası”nı raporda değerlendirecekleri belirtiliyor" ifadelerini kullandı

Son olarak soruşturmanın yurt dışında yaşanan gelişmelerini aktaran Şardan:

"Bilindiği üzere, olayın bir numaralı şüphelisi Erdal Timurtaş, hırsızlığı ortaya çıkarılmasından kısa süre önce İngiltere’ye gitti. Firari konumdaki Timurtaş hakkında Interpol’ün kırmızı bülteni çıkarıldı.

Adli soruşturma çerçevesinde İngiltere ile yapılan yazışmalarda önemli bir bilgi geldi Türkiye’ye. İngiliz güvenlik makamları, Timurtaş’ın İngiltere’yi terk ettiğini, bir süre önce İrlanda’ya geçtiği bilgisini İstanbul’a ulaştırdı.

Adli emanet hırsızlığıyla başlayan ve şu anda farklı boyuta taşınan Büyükçekmece Adliyesi’ndeki gelişmeler şimdilik böyle"