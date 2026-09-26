TOKİ'nin Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvurular bitti: Gözler kurada

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek.