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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa karşısında aldığı mağlubiyetin ardından sahaya çıkacak olan ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında puan ya da puanlar kazanmak için mücadele edecek.

Karşılaşma öncesinde mücadeleyi yönetecek hakem de açıklandı. Türkiye ile İtalya arasındaki maçta İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver düdük çalacak.

TÜRK TAKIMLARININ MİCHAEL OLİVER KARNESİ

İngiliz hakem Michael Oliver, daha önce gerek A Millî Takım düzeyinde gerekse temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki mücadelelerinde birçok kez düdük çaldı. Oliver'ın yönetiminde çıkılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

MİLLİ TAKIM

2015: Kazakistan 0-1 Türkiye (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

2021: Türkiye 4-2 Hollanda (Dünya Kupası Elemeleri)

2025: Türkiye 0-6 İspanya (Dünya Kupası Elemeleri)

2026: Kosova 0-1 Türkiye (Dünya Kupası Elemeleri)

GALATASARAY

2016: Galatasaray 1-1 Lazio (UEFA Avrupa Ligi)

2018: Porto 1-0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi)

2025: Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt (Şampiyonlar Ligi)

FENERBAHÇE

2019: Zenit 3-1 Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi)

2023: Fenerbahçe 1-0 Sevilla (UEFA Avrupa Ligi)

BEŞİKTAŞ

2017: Beşiktaş 4-1 Olympiakos (UEFA Avrupa Ligi)

2018: Beşiktaş 1-3 Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi)

TRABZONSPOR

2019: Trabzonspor 0-2 AEK Atina (UEFA Avrupa Ligi Elemeleri)

2022: Kopenhag 2-1 Trabzonspor (Şampiyonlar Ligi Elemeleri)