Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi TOKİ’den yeni proje: 347 konut yolda

TOKİ’den yeni proje: 347 konut yolda

TOKİ, inşa edilecek 347 konut, ticaret merkezi ve cami projesi için 16 Kasım 2026 tarihinde ihale düzenliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan yeni bir konut yatırımının ihale süreci resmi olarak başlıyor.

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Söz konusu idari girişim çerçevesinde, geniş kapsamlı bir inşaat çalışmasının gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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İlgili resmi makamlar tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, merakla beklenen yapım ihalesinin tarihi ve saati netlik kazanıyor.

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TOKİ’den yeni proje: 347 konut yolda - Resim: 4

Yapılan resmi duyurular doğrultusunda, ihale sürecinin 16 Kasım 2026 tarihinde saat 11.30 itibarıyla yapılması planlanıyor.

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Bu önemli ihale oturumu neticesinde, bölge halkının konut ihtiyacını karşılayacak modern yapıların inşası için ilk adım atılıyor.

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TOKİ’den yeni proje: 347 konut yolda - Resim: 6

Belirtilen planlama dahilinde, sadece konut üretimiyle sınırlı kalınmayarak bölgenin sosyal donatı ihtiyaçlarını giderecek unsurlar da projeye entegre ediliyor.

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TOKİ’den yeni proje: 347 konut yolda - Resim: 7

Hazırlanan proje dosyasına göre, Ankara Polatlı ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde kurulacak olan yeni yerleşim alanında toplamda 347 adet konut yer alıyor.

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TOKİ’den yeni proje: 347 konut yolda - Resim: 8

Konutların yanı sıra, bölge sakinlerinin ticari ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla 6 adet dükkandan oluşan bir ticaret merkezi de inşa ediliyor.

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TOKİ’den yeni proje: 347 konut yolda - Resim: 9

Bununla birlikte, mahalle halkının ibadet ihtiyaçlarını yerine getirebilmesi için projenin planına 1 adet cami de dahil ediliyor.

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TOKİ’den yeni proje: 347 konut yolda - Resim: 10

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ihale şartnamesinde yer alan detaylara göre üstlenilecek işler oldukça kapsamlı bir şekilde belirleniyor.

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TOKİ’den yeni proje: 347 konut yolda - Resim: 11

Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler sadece konut, ticaret merkezi ve cami binalarının kaba ve ince yapı imalatlarıyla sınırlı kalmıyor.

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TOKİ’den yeni proje: 347 konut yolda - Resim: 12

Aynı zamanda, söz konusu yapıların uzun vadeli kullanımını güvence altına almak adına gerekli görülen modern altyapı çalışmaları da ihale kapsamına dahil ediliyor.

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TOKİ’den yeni proje: 347 konut yolda - Resim: 13

Tüm bu yapısal imalatların yanı sıra, çevrenin estetik ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması amacıyla kapsamlı çevre düzenlemesi faaliyetleri de eksiksiz olarak yürütülüyor.

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