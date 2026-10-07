Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan yeni bir konut yatırımının ihale süreci resmi olarak başlıyor.
TOKİ’den yeni proje: 347 konut yolda
TOKİ, inşa edilecek 347 konut, ticaret merkezi ve cami projesi için 16 Kasım 2026 tarihinde ihale düzenliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Söz konusu idari girişim çerçevesinde, geniş kapsamlı bir inşaat çalışmasının gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
İlgili resmi makamlar tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, merakla beklenen yapım ihalesinin tarihi ve saati netlik kazanıyor.
Yapılan resmi duyurular doğrultusunda, ihale sürecinin 16 Kasım 2026 tarihinde saat 11.30 itibarıyla yapılması planlanıyor.
Bu önemli ihale oturumu neticesinde, bölge halkının konut ihtiyacını karşılayacak modern yapıların inşası için ilk adım atılıyor.
Belirtilen planlama dahilinde, sadece konut üretimiyle sınırlı kalınmayarak bölgenin sosyal donatı ihtiyaçlarını giderecek unsurlar da projeye entegre ediliyor.
Hazırlanan proje dosyasına göre, Ankara Polatlı ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde kurulacak olan yeni yerleşim alanında toplamda 347 adet konut yer alıyor.
Konutların yanı sıra, bölge sakinlerinin ticari ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla 6 adet dükkandan oluşan bir ticaret merkezi de inşa ediliyor.
Bununla birlikte, mahalle halkının ibadet ihtiyaçlarını yerine getirebilmesi için projenin planına 1 adet cami de dahil ediliyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ihale şartnamesinde yer alan detaylara göre üstlenilecek işler oldukça kapsamlı bir şekilde belirleniyor.
Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler sadece konut, ticaret merkezi ve cami binalarının kaba ve ince yapı imalatlarıyla sınırlı kalmıyor.
Aynı zamanda, söz konusu yapıların uzun vadeli kullanımını güvence altına almak adına gerekli görülen modern altyapı çalışmaları da ihale kapsamına dahil ediliyor.
Tüm bu yapısal imalatların yanı sıra, çevrenin estetik ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması amacıyla kapsamlı çevre düzenlemesi faaliyetleri de eksiksiz olarak yürütülüyor.