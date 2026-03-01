Togg'un Yeni Modeli Hakkında Resmi AçıklamaTogg'un önümüzdeki yıl yollara çıkacak yeni modeliyle ilgili resmi açıklama geldi. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni modelin mevcut modellerin yaklaşık yarı fiyatına satılacağını belirtti.
Togg'dan yarı fiyat müjdesi: Yeni model ne zaman geliyor?
Togg'un yeni modeli önümüzdeki yıl yarı fiyatına geliyor. Fuat Tosyalı, fiyat-performans odaklı aracın T10X ve T10F'nin yarısı fiyata satılacağını açıkladı. Ticari model de yolda, A segmenti T6 bekleniyor, satışlar 2026 Ocak'ta 2.029 adet ulaştı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg'dan uygun fiyatlı model müjdesi geldi. İstanbul Finans Merkezi'nde Ekonomi Gazetesi tarafından düzenlenen 'Ekonominin Ufuk Turu 2026' etkinliğinde konuşan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg'un gelecek yapılanması ve yeni model hakkında bilgiler paylaştı.
Togg'un gelecek yılın ortalarında fiyat-performans odaklı bir modelle pazara gireceğini ifade eden Tosyalı, bu aracın şu an satışta olan T10X ve T10F modellerinin yaklaşık yarı fiyatına satılacağını açıkladı.
Tosyalı, yeni modelin ardından Togg'un ticari modelinin de üretileceğini duyurdu.
Togg T10X'in güncel satış fiyatı 1 milyon 870 bin TL ile 3 milyon 178 bin TL arasında değişirken, T10F modelinin fiyatı ise 1 milyon 886 bin TL ile 3 milyon 178 bin TL arasında yer alıyor.
Fuat Tosyalı, daha önce Davos'ta yaptığı açıklamada A segmentinde olması beklenen modelin adını T6 olarak açıklamıştı.Tescil Edilen ModellerT6X ve T6F model isimlerini en son Avrupa genelinde tescil ettirdiği, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) kayıtlarında ortaya çıkmıştı.
Tescil edilen model isimleri arasında T6X, T6F, T8X, T8B, T8F, T8CX, T10B, T10CX, T12X ve T12F gibi farklı kodlamalar bulunuyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ocak 2026’da 2.029 adet Togg satıldı. Bunlardan 1.090’u T10X, 939 adedi ise T10F modeli oldu. Marka, 2025 yılını ise 27 bin 583 adet Togg T10X ve 11 bin 437 adetlik Togg F10F satışıyla toplam 39 bin 20 adetlik teslimatla kapattı.
