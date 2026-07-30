Ticari gayrimenkulde büyük çöküş: Kiralık ilanı yağıyor

Şehir Merkezlerinde 'Kiralık' İlanı Patlaması

Son dönemde cadde üzerindeki mağazalarda ve iş hanlarında boş kalan dükkan sayısı gözle görülür şekilde arttı. Gayrimenkul uzmanları, ticari mülk alım ve kiralamalarında son iki yıldır süren bir duraklama yaşandığına ve piyasada radikal bir değişim yaşandığına dikkat çekiyor.