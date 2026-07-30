Şehir Merkezlerinde 'Kiralık' İlanı Patlaması
Son dönemde cadde üzerindeki mağazalarda ve iş hanlarında boş kalan dükkan sayısı gözle görülür şekilde arttı. Gayrimenkul uzmanları, ticari mülk alım ve kiralamalarında son iki yıldır süren bir duraklama yaşandığına ve piyasada radikal bir değişim yaşandığına dikkat çekiyor.
Ticari gayrimenkulde büyük çöküş: Kiralık ilanı yağıyor
Ticari gayrimenkulde kiralık dükkan ve ofis sayısı hızla artarken, dev sektörlerde kapanışlar üst üste geliyor. E-ticaretin yükselişi, değişen çalışma modelleri ve konut yatırımlarının öne geçmesi piyasayı derinden sarstı. İşte sokaktaki mağazaları ve merkezdeki ofisleri boş bırakan 6 kritik neden!Kaynak: İHA
Şehir Merkezlerinde 'Kiralık' İlanı Patlaması
Hibrit Çalışma Eski Ofisleri Vurdu
Pandemi sonrası hayatımıza giren esnek ve hibrit çalışma modelleri ofis tercihlerini tamamen değiştirdi. Şirketler artık yeni nesil, nitelikli ve plaza tipi ofisleri tercih ederken; şehir merkezlerinde bina aralarında kalan geleneksel ofisler boş kalmaya başladı.
E-Ticaret Sokak Mağazacılığını Zora Soktu
Değişen alışveriş alışkanlıkları ve e-ticaret hacmindeki devasa artış, sokak mağazalarına olan ilgiyi azalttı. Fiziksel mağazalara uğrayan müşteri sayısının düşmesiyle birlikte, yüksek kira ödeyen birçok esnaf dükkanın anahtarını mülk sahibine teslim etmek zorunda kaldı.
Dev Sektördeki Kriz Vitrinleri Kararttı
Makroekonomik dalgalanmalar bazı ana sektörlerde daralmaya yol açtı. Özellikle tekstil sektöründe yaşanan üretim ve satış zorlukları; İstanbul’un Merter ve Zeytinburnu gibi ticaret merkezlerindeki tekstil ağırlıklı mağazaların art arda kepenk indirmesine neden oldu.
Yatırımcı Yönünü Ticari Mülkten Konuta Çevirdi
Geçmişte en garantili ve yüksek getirili yatırım aracı olarak görülen dükkan ve ofisler, cazibesini yitirmeye başladı. Son yıllarda konut kiralarındaki artış oranının iş yeri kiralarını geride bırakması, gayrimenkul yatırımcılarının rotasını yeniden konut sektörüne kırdı.
Ticari Gayrimenkulde Yeni Dönem Başlıyor
Uzmanlara göre ticari gayrimenkul piyasasındaki bu dönüşüm kısa vadeli değil. Ofis kullanım şekillerinin değişmesi, mağazacılığın dijitale kayması ve sektör bazlı ekonomik sıkıntılar çözülmedikçe atıl kalan dükkan ve ofis sayısının yüksek seyretmeye devam etmesi bekleniyor.