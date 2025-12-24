Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis maç sonu açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin sözleşmesindeki serbest kalma maddesinden yararlanarak Anthony Musaba transferinde prensip anlaşmasına varmasıyla ilgili konuşan Thomas Reis oyuncusuna ve sarı lacivertli kulübe süreçteki yaklaşımlarından dolayı tepki gösterdi.

Musaba'nın son haftalarda farklı davranmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Alman çalıştırıcı şunları söyledi:

"Hayatın bir parçası bu. Profesyonel anlamda bir iş yapıyoruz ama son haftalardaki tavrını anlamakta zorlanıyorum. Sonuç olarak Samsunspor'un oyuncusu. Bu kulüp onu Türkiye'ye getirerek kendini geliştirmesinde yardımcı oldu. Maç öncesi kadroda olup olmamasıyla ilgili kendisine düşüncesini sordum ve o kadroda olmamayı tercih etti. Tabii sözleşmesinde belirli bir opsiyon bedeli var. Nasıl sonuçlanacak bilmiyorum ama davranışını doğru bulmuyorum. Bugün takımla birlikte burada olabilirdi. Kadroda olmadığı için kendisine antrenman hazırlamıştık ama antrenmana da gelmedi. Bu davranışını da saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Normalde oyuncularımı korumaya çalışan bir teknik adamım ama bu şekilde kendisini koruyamam. Son haftalarda takınmış olduğu tavır bende hayal kırıklığı oluşturdu.

Son haftalarda göstermiş olduğu performansı muhtemelen gözlemlemişsinizdir. Kafasında böyle şeyler olduğu sürece performans verememesi normal. Biz kendisine destek olmaya çalıştık ama farklı şekilde davranmayı tercih etti. Yeni kulübü kendisiyle iletişim kurdu. Bu da hoşuma gitmedi. Direkt olarak futbolcuyla iletişime geçmeleri çok sevdiğim bir şey değil. Belki de Ocak ayında farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Ancak 31 Aralık'ta toplanacağız. Gelmesi lazım."