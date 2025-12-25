Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamlamasına rağmen son oynadığı iki karşılaşmada üst üste mağlubiyetler alarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor'da tüm gözler Süper Kupa'da Galatasaray ile oynanacak yarı final maçına çevrildi.

TRANSFER PLANI BELLİ: ÖNCELİK 4 MEVKİDE

Teknik Direktör Fatih Tekke, gözlemci ekibi ve yönetim kurulu arasında 2 Ocak'ta resmi olarak başlayacak ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler konusunda temaslar yoğunlaştı.

Fatih Tekke'nin istediği doğrultusunda transfer çalışmalarına yön veren bordo mavili yönetim hem gelir gelmez direkt takıma katkı sağlayacak hem de kadro rotasyonunu güçlendirecek alternatif isimlerle birlikte geniş bir liste üzerinden girişimlerini hızlandırdı.

Trabzonspor'un öncelikli olarak 4 transfer gerçekleştirmesi beklenirken özellikle stoper, sağ bek, sol kanat ve forvet pozisyonlarına takviyeler yapılması planlanıyor.

PINA'NIN YEDEĞİNE YERLİ TAKVİYE

Sağ bekte Wagner Pina'yı yedekleyecek bir oyuncu arayışında olan Trabzonspor, yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle bu transferde yerli isimlere yöneldi. Bordo Mavililer bu doğrultuda Manisa FK forması giyen 21 yaşındaki oyuncu Ayberk Karapo'yı gündemine aldı. Ümit Milli Takım'da da forma giyen genç savunmacının yanı sıra Göztepe'den Arda Okan Kurtulan ve Rizespor'dan Taha Şahin de Trabzonspor'un ilgilendiği isimler arasında yer alıyor.

ALANYASPOR'DAN ÜMİT AKDAĞ LİSTEDE

Stoper bölgesinde Stefan Savic'in devamlı olarak sakatlanması ve Arseniy Batagov için kulübe gelen ciddi tekliflerin olması sebebiyle acil bir transfer ihtiyacı duyan Trabzonspor'da yine yerli bir isim gündemde. Alanyaspor'da istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki sol ayaklı stoper Ümit Akdağ için ön görüşme yapıldı. Ümit Akdağ'ın Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktğı ve daha önce birçok kez transfer alışverişinde bulunan iki kulüp arasında kısa süre içerisinde pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR JEREMIE BOGA İÇİN PUSUDA

Öte yandan yaz döneminde takıma katılan Kazeem Olaigbe'nin yerine sol kanat oyuncusu bakan Trabzonspor, Fatih Tekke'nin uzun süredir ısrarla kadrosunda görmek istediği Jeremie Boga'nın durumunu da yakından takip ediyor. Kulübü Nice ile taraftarlarla yaşadığı tartışmalar nedeniyle ilişkisi kopma noktasına gelen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızın sözleşmesinin feshetme ihtimali bulunuyor. Ancak bu noktada da birçok takımın Boga'yı kadrosuna katmak için devreye girmesi Trabzonspor'un işini zorlaştırıyor. Yine de Ertuğrul Doğan yönetiminin geçtiğimiz yaz transfer girişimlerinde başarısız olduğu Jeremie Boga'yı bu kez ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği gelen bilgiler arasında.

SIKAN'IN YERİNE FORVET ALINACAK

Son olarak Trabzonspor'da teknik ekibin performansını yeterli bulmadığı Danylo Sikan'a kulüp bulunması halinde forvet transferi yapılması bekleniyor. Süper Lig'den talipleri olan Ukraynalı golcünün ayrılması durumunda Trabzonspor golcü transferinde daha net adımlar atacak. Ancak şimdilik birçok isimle alakalı fiyat soruşturması yapılarak bir liste oluşturuluyor. Son olarak MLS'te Columbus forması giyen Filistinli golcü Wessam Abou Ali'yi gündemine alan Trabzonspor'un henüz forvet konusunda sıcak temaslarda bulunmadığı ifade ediliyor.

4 OYUNCU İÇİN TRABZONSPOR'A TEKLİF GELDİ

Trabzonspor'da ilk etapta gerçekleştirilecek 4 transfere ek olarak kadroda yaşanabilecek ayrılıkların durumuna göre hareket edilecek. Ayrıca Oulai, Batagov, Folcarelli ve Felipe Augusto için kulübe teklifler gelse de yönetim as kadroyu en azından sezon sonuna kadar korumak istiyor.