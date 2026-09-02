Yeniçağ Gazetesi
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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı

Yönetmen Christopher Nolan’ın yeni Odyssey filmi sinemalarda büyük ilgi gördü. Yapım, Akdeniz genelinde Homeros efsanelerini içeren yeni bir seyahat rotasını öne çıkardı. Türkiye de listede yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 1

Yönetmen Christopher Nolan'ın Odyssey filmi hem gişede hem de eleştirmenler nezdinde büyük başarı yakaladı. Bu başarı, yapımın çekildiği coğrafyalara olan ilgiyi hızla artırdı. Seyahat acenteleri, çekim noktalarını barındıran altı ülkeyi kapsayan tur paketleri hazırlamaya başladı.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 2

Homeros'un eserini keşfetmek için sadece film setleriyle sınırlı kalmak gerekmiyor. Akdeniz'deki tarihi adalara yolculuk yapmak da mümkün. Forbes Türkiye, destanın izlerini taşıyan muhtemel rotaları derledi.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 3

İthaka, Yunanistan

Adada Odysseus veya Penelope'ye ait doğrudan bir arkeolojik kanıt henüz bulunamadı. Bölgede Odysseus tasvirli antik sikkeler çıkarıldı. Ancak bu sikkelerin destandan yüzyıllar sonra basıldığı biliniyor.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 4

Yine de adada MÖ 13. yüzyıla ait Odysseus Sarayı kompleksi yer alıyor. Bu yapı, destanın geçtiği Tunç Çağı dönemiyle örtüşüyor.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 5

Truva, Türkiye

Antik kent 19. yüzyılda Heinrich Schliemann ve Frank Calvert tarafından kazıldı. Alan, farklı medeniyetlere ait katmanları bünyesinde barındırıyor.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 6

Bölgede geçmiş savaşların izleri mevcut. Ancak bu bulgular efsanevi Truva Savaşı'nı doğrudan kanıtlamıyor. Meşhur Truva Atı'nın kullanımıyla ilgili de kesin veri yok.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 7

Truva Arkeoloji Alanı 5 bin yıllık bir geçmişe sahip. Tunç Çağı surları ile Roma yapıları alanda dikkat çekiyor.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 8

2018 yılında açılan Truva Müzesi bölgeden çıkarılan eserleri sergiliyor. Ziyaretçiler devasa Truva Atı maketinin içine girebiliyor.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 9

Cerbe, Tunus

Odysseus'un Kuzey Afrika'da karşılaştığı en dikkat çekici topluluk Lotus Yiyenler oldu. Efsaneye göre bu meyveyi yiyen denizciler evlerine dönmeyi unuttu. Odysseus adamlarını gemiye zorla bindirmek zorunda kaldı.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 10

Bu olayın geçtiği yer kesin değil. Ancak Tunus'taki Cerbe Adası en güçlü aday konumunda.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 11

Sardinya, İtalya

Mitolojik Sirenler, büyüleyici sesleriyle denizcileri kayalara çekiyordu. Odysseus, adamlarının kulaklarını balmumuyla kapattı. Kendisini ise gemi direğine bağlattı. Böylece şarkıyı dinledi ama rotayı bozmadı.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 12

Olayın adresi net olarak bilinmiyor. Birtakım tarihçiler Sardinya Adası'nı işaret ediyor.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 13

Ada yönetimi bu efsaneyi turizme kazandırdı. Golfo Aranci kıyısında bronz denizkızı heykeli sergileniyor. Mekanik heykel denizden yükseliyor ve hoparlörden müzik yayıyor.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 14

Güneybatıdaki dalış okulu ise turistlere su altı mağaralarında dalış imkanı sunuyor.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 15

Messina Boğazı, İtalya

Messina Boğazı, Sicilya ile İtalya anakarasını ayırıyor. Bölge, destanın iki büyük tehlikesine ev sahipliği yapıyor.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 16

Odysseus önce dev girdap Charybdis ile mücadele etti. Ardından altı başlı canavar Scylla ile karşılaştı.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 17

Canavarların gerçekliğine dair kanıt bulunmuyor. Bu figürlerin boğazdaki sert akıntılardan esinlendiği düşünülüyor.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 18

Bugünkü Messina ise tarihi yapısıyla öne çıkıyor. Antik kiliseler, gösterişli çeşmeler ve deniz ürünleri restoranları kentte ziyaretçileri bekliyor.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 19

Bugünkü Messina ise tarihi yapısıyla öne çıkıyor. Antik kiliseler, gösterişli çeşmeler ve deniz ürünleri restoranları kentte ziyaretçileri bekliyor.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 20

Gozo, Malta

Odysseus'un yedi yıl kaldığı Ogygia Adası son durak olarak biliniyor. Deniz perisi Calypso, batan gemiden kurtulan Odysseus'u burada ağırladı.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 21

Araştırmacılar bu yerin Gozo Adası olabileceğini belirtiyor. Konu henüz kesinleşmedi. Ancak Gozo'nun antik çağda bilinen bir ada olduğu doğrulanmış durumda.

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The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı - Resim: 22

Mitolojik karakterlerin gerçek izlerini bulmak zor olabilir. Yine de bu rota, Homeros'un dünyasını Akdeniz'de yeniden keşfetme imkanı sunuyor.

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