The Odyssey Türkiye'de mi çekildi? Yanıt Truva'da saklı

Yönetmen Christopher Nolan'ın Odyssey filmi hem gişede hem de eleştirmenler nezdinde büyük başarı yakaladı. Bu başarı, yapımın çekildiği coğrafyalara olan ilgiyi hızla artırdı. Seyahat acenteleri, çekim noktalarını barındıran altı ülkeyi kapsayan tur paketleri hazırlamaya başladı.