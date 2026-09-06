Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin tarihi başarısının ardından spor dünyasından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), finalde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Filenin Sultanları'nı kutladı.

"BU BÜYÜK GURUR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un ev sahipliğinde oynanan 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı rakibi İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı içtenlikle tebrik ederiz.

Avrupa voleybolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli turnuvasında üst üste ikinci kez ülkemize yaşattıkları bu büyük gurur için Filenin Sultanları'na teşekkür eder, üstün başarılarının devamını dileriz."