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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) köklü bir değişikliğe gitti. Yapılan resmi açıklamayla birlikte ligin adı “Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL)” olarak değiştirildi.

YENİ SİSTEM RESMEN BAŞLADI

TFF, yaptığı duyuruda BAL’ın yeni adıyla 2026-2027 sezonundan itibaren PGL olarak oynanacağını açıkladı. Ligde yer almak isteyen kulüplerin gerekli evrakları en geç 7 Ağustos tarihine kadar federasyona teslim etmesi zorunlu olacak.

KATILIM ŞARTLARI AÇIKLANDI

PGL’ye katılacak kulüpler için belirlenen mali şartlar da netleşti. Buna göre kulüplerin;

250 bin TL katılım bedelini nakit olarak yatırması

750 bin TL teminat bedelini nakit ya da banka teminat mektubu olarak sunması gerekiyor

Yatırılan 250 bin TL’nin sezon sonunda iade edilmeyeceği belirtilirken, teminat bedelinden olası cezalar ve zararlar düşüldükten sonra kalan tutarın kulüplere geri verileceği ifade edildi.

LİGDEN ÇEKİLEN KULÜPLERE İADE YOK

Fikstür çekiminin ardından ligden çekilen veya çıkarılan kulüplerin yatırdığı katılım ve teminat bedellerinin iade edilmeyeceği vurgulandı.

TESİS ŞARTI ZORUNLU HALE GELDİ

PGL’de mücadele edecek kulüplerin, maçlarını oynayacakları ve antrenman yapacakları saha ve tesislerin kendilerine tahsis edildiğini belgelemeleri gerekecek. Bu belgeyi sunamayan kulüpler lige kabul edilmeyecek.

OYUNCU KURALLARI DEĞİŞTİ

Yeni ligde oyuncu uygunluk kriterleri de yeniden düzenlendi:

2002-2011 doğumlu futbolcular oynayabilecek

2001 ve öncesi doğumlu en fazla 5 oyuncu kadroda yer alabilecek

2012 ve sonrası doğumlular oynayamayacak

2026-2027 sezonunda yabancı futbolcu oynatılması yasak olacak

YENİ LİG YAPISI ŞEKİLLENİYOR

TFF’nin bu hamlesiyle amatör liglerden profesyonelliğe geçiş sürecinin daha sistemli hale getirilmesi hedeflenirken, kulüplerin hem mali hem de sportif kriterlere daha sıkı şekilde uyması amaçlanıyor.