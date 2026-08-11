Yollarda ve mahalle aralarında sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen yüksek parlaklıktaki kısa farlar şikayet konusu olmaya devam ediyor.
Tesla’nın farları başına bela oldu: Araçlar geri çağrılacak
Tesla’nın ABD’de karşıdan gelen sürücülerin gözünü alan aşırı parlak kısa farlar sebebiyle 20 bin 349 aracı geri çağırılıyor. NHTSA, kaza riskini artıran sorunun belirli Model 3 ve Model Y araçlarında görüldüğünü duyurdu.Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv devi Tesla bu sorunla gündeme geldi.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan bilgilendirmede; elektrikli otomobil üreticisinin, trafikteki diğer sürücülerin görüş alanını kısıtlayarak kaza ihtimalini yükselten aşırı parlak kısa farları gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 bin 349 adet aracının servislere çağrılacağı ifade edildi.
Resmî denetleme organı NHTSA'nın yayımladığı belgeler, uygulamanın belirli Model 3 ve Model Y serisi otomobilleri kapsadığını ortaya koydu.
Karayolu güvenliği kurumu, bahsi geçen donanımsal ya da yazılımsal problemin giderilmesine yönelik tamir prosedürünün şu an için belirsizliğini koruduğunu aktardı.
Alınan bu karar, şirketin güvenlik standartları bakımından denetleyici makamların yakın takibinde bulunduğu bir süreçte geldi.
NHTSA, geçtiğimiz temmuz döneminde de direksiyon hakimiyetinin yitirilmesine sebebiyet verebilecek süspansiyon aksaklığı bildirimleri doğrultusunda yaklaşık 1,2 milyon Tesla otomobil için bir ön araştırma süreci başlattığını ilan etmişti.