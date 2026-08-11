Tesla’nın farları başına bela oldu: Araçlar geri çağrılacak

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan bilgilendirmede; elektrikli otomobil üreticisinin, trafikteki diğer sürücülerin görüş alanını kısıtlayarak kaza ihtimalini yükselten aşırı parlak kısa farları gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 bin 349 adet aracının servislere çağrılacağı ifade edildi.