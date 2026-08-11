Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Tesla’nın farları başına bela oldu: Araçlar geri çağrılacak

Tesla’nın farları başına bela oldu: Araçlar geri çağrılacak

Tesla’nın ABD’de karşıdan gelen sürücülerin gözünü alan aşırı parlak kısa farlar sebebiyle 20 bin 349 aracı geri çağırılıyor. NHTSA, kaza riskini artıran sorunun belirli Model 3 ve Model Y araçlarında görüldüğünü duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Tesla’nın farları başına bela oldu: Araçlar geri çağrılacak - Resim: 1

Yollarda ve mahalle aralarında sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen yüksek parlaklıktaki kısa farlar şikayet konusu olmaya devam ediyor.

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Tesla’nın farları başına bela oldu: Araçlar geri çağrılacak - Resim: 2

Otomotiv devi Tesla bu sorunla gündeme geldi.

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Tesla’nın farları başına bela oldu: Araçlar geri çağrılacak - Resim: 3

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan bilgilendirmede; elektrikli otomobil üreticisinin, trafikteki diğer sürücülerin görüş alanını kısıtlayarak kaza ihtimalini yükselten aşırı parlak kısa farları gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 bin 349 adet aracının servislere çağrılacağı ifade edildi.

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Tesla’nın farları başına bela oldu: Araçlar geri çağrılacak - Resim: 4

Resmî denetleme organı NHTSA'nın yayımladığı belgeler, uygulamanın belirli Model 3 ve Model Y serisi otomobilleri kapsadığını ortaya koydu.

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Tesla’nın farları başına bela oldu: Araçlar geri çağrılacak - Resim: 5

Karayolu güvenliği kurumu, bahsi geçen donanımsal ya da yazılımsal problemin giderilmesine yönelik tamir prosedürünün şu an için belirsizliğini koruduğunu aktardı.

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Tesla’nın farları başına bela oldu: Araçlar geri çağrılacak - Resim: 6

Alınan bu karar, şirketin güvenlik standartları bakımından denetleyici makamların yakın takibinde bulunduğu bir süreçte geldi.

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Tesla’nın farları başına bela oldu: Araçlar geri çağrılacak - Resim: 7

NHTSA, geçtiğimiz temmuz döneminde de direksiyon hakimiyetinin yitirilmesine sebebiyet verebilecek süspansiyon aksaklığı bildirimleri doğrultusunda yaklaşık 1,2 milyon Tesla otomobil için bir ön araştırma süreci başlattığını ilan etmişti.

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