Tesla, 2026.24 kodlu dev yaz güncellemesi ile otomobil ekosistemine kapsamlı yenilikler taşıyor. Aşamalı olarak sunulan ve birkaç hafta içerisinde tüm araçlara ulaşması planlanan paket, özellikle yapay zeka ve mobil uygulama entegrasyonlarında önemli aşamalar barındırıyor.
Tesla Türkiye için düğmeye bastı: Grok desteği geldi
Tesla’nın 2026 yaz güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Türkiye’deki sürücülere resmen sunulan yapay zeka asistanı Grok; araç komutları, arama yapma ve müzik çalma yetenekleri kazandı. Kişiselleştirilmiş navigasyon ise sık uğranan rotaları otomatik öğreniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Güncellemenin en kritik ayağını oluşturan Grok yapay zeka asistanı, Türkiye’deki Tesla kullanıcıları için de resmen devreye girdi. Daha önce sadece bilgi verme odaklı çalışan sistem, artık doğrudan araç kontrolü sağlayabiliyor.
Grok'un yeni sürümde öne çıkan yetenekleri şunlar:
Sürüş ve Konfor Komutları: İklimlendirme (klima) ayarlarını değiştirme ve torpido gözünü fiziki olarak açma.
İletişim ve Medya: Sesli komutla telefon araması başlatma, istenen müziği arayıp oynatma.
Gelişmiş Navigasyon Desteği: Tek cümlelik komutla çok duraklı rotalar oluşturma, çevredeki restoran veya kafe gibi mekanlar için öneri alma.
Yazılım paketiyle birlikte araç içi yönlendirme altyapısı da kişiselleştirildi. Gelişmiş Otomatik Navigasyon (Automatic Navigation) özelliği, klasik ev ve iş adresi tanımlamalarının ötesine geçerek sürücünün rutin hatlarını analiz etmeye başladı.
Sistem; çocukların okula bırakıldığı noktalar ya da mesai sonrası gidilen spor salonları gibi düzenli ziyaret edilen konumları otomatik olarak hafızaya alıyor ve sürüş başlangıcında bu rotaları akıllı öneri olarak sunuyor.