Termometreler çıldırdı: Kavurucu sıcaklarda hayatta kalma rehberi

GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN

Dışarı çıkmadan 20 dakika önce en az 30 faktörlü (SPF) güneş kremi sürülmeli ve bu işlem her iki saatte bir tekrarlanmalıdır. Güneş yanıkları sadece can yakmakla kalmaz, vücudun ısı atma yeteneğini de engeller