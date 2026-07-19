Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturan bu dönemde, uzmanlar vücut dengesini korumanın yollarını açıklıyor. Sıcak çarpmasından korunmak ve yaz aylarını konforlu geçirmek aslında birkaç basit alışkanlık değişikliğiyle mümkün.
Termometreler çıldırdı: Kavurucu sıcaklarda hayatta kalma rehberi
Termometrelerin hızla yükseldiği ve sıcak hava dalgalarının hayatı olumsuz etkilediği yaz aylarında, güneş çarpması ve dehidrasyon riskine karşı hayati önlemler almak gerekiyor. İşte sağlığınızı koruyacak en etkili yöntemler.Dilem Taştan
SIVI TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN
Sıcak havalarda vücudun en büyük ihtiyacı sudur. Terleme yoluyla kaybedilen mineral ve sıvıyı geri kazanmak için günde en az 2-2.5 litre su tüketilmelidir. Susamayı beklemeden su içmek, kafeinli ve şekerli içeceklerden uzak durmak vücut ısısını dengede tutmanın ilk kuralıdır.
DOĞRU SAATLERDE DIŞARI ÇIKIN
Güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Eğer dışarı çıkılması gerekiyorsa, açık renkli, pamuklu ve bol kıyafetler tercih edilmeli; geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü mutlaka kullanılmalıdır.
HAFİF BESLENİN
Ağır, yağlı ve salçalı yemekler vücut sıcaklığını daha da artırarak sindirim sistemini yorar. Yaz aylarında zeytinyağlılar, taze sebzeler, meyveler ve yoğurt gibi hafif besinler tüketilmelidir. Özellikle karpuz, salatalık gibi su oranı yüksek gıdalar serinlemeye yardımcı olur.
GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN
Dışarı çıkmadan 20 dakika önce en az 30 faktörlü (SPF) güneş kremi sürülmeli ve bu işlem her iki saatte bir tekrarlanmalıdır. Güneş yanıkları sadece can yakmakla kalmaz, vücudun ısı atma yeteneğini de engeller