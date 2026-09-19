Yaklaşık 10 yıl önce gümüş işlemeciliğine hobi olarak başlayan Dilek Altay, aldığı özel eğitimin ardından kendisini bu alanda geliştirerek çalışmalarını mesleğe dönüştürdü.
Terapi olarak başladı, kendi atölyesini kurdu: Şimdi sipariş alıyor
Düzce’de gümüş işlemeciliği yapan Dilek Altay, yaklaşık 10 yıl önce hobi ve terapi amacıyla başladığı çalışmalarını mesleğe dönüştürdü. İstanbul ve Düzce’deki atölyelerinde ürettiği telkari ve takıları Akçakoca’daki dükkanında ve sosyal medya üzerinden Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyor.Kaynak: İHA
İstanbul ve Düzce’de atölyeleri bulunan Altay, hazırladığı telkari ve çeşitli takıları Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı’ndaki dükkanında satışa sunuyor.
Aslen İstanbullu olduğunu, eşinin ise Akçakocalı olduğunu belirten Altay, havaalanındaki çalışma hayatının ardından emekli olarak gümüş işlemeciliğine yöneldiğini söyledi.
Gümüş üzerine farklı tekniklerle çalışmalar yaptığını aktaran Altay, gravür işlemlerinin ardından ürünleri kendi atölyesinde işlediğini ve sipariş üzerine de üretim yaptığını ifade etti.
Gümüş işlemeciliğine başlangıçta hobi amacıyla yöneldiğini anlatan Altay, alanında devlet sanatçısı olan bir ustadan özel eğitim aldığını belirtti.
Zaman içerisinde çalışmalarını geliştirerek küçük bir dükkan açtığını dile getiren Altay, yaptığı satışların aile ekonomisine katkı sağladığını söyledi.
Altay, şu ifadeleri kullandı:
"10 sene önce hobi olarak başladım bu duruma. Devlet sanatçısı olan bir hocadan özel ders aldım.”
“Terapi olarak başladım. Büyütünce böyle küçük bir dükkan açtım. Bu ürünlerden satış yaptıkça ev ekonomisine de katkı veriyoruz. Burada satış yaptıkça farklı işlemler yapabiliyorum"
Gümüşün maliyetli bir ürün olduğunu ifade eden Altay, Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nda dükkan açma sürecini de anlattı.
Pazarı gezerken burayı fark ettiğini belirten Altay, dernek başkanıyla görüştükten sonra geçen yıl küçük bir stantta satış yapmaya başladığını, bu yıl ise kendi dükkanını açtığını kaydetti.
Altay, şunları söyledi:
"Gümüş biraz pahalı bir ürün. Gümüşü seven var, gelip hemen beni bulabiliyorlar. Tarihi Mahalle Pazarı'nı ise gezerken gördüm.”
“Dernek başkanına durumumu anlattım. Geçen sene küçük bir stantta çalıştım. Bu sene böyle bir dükkan açtım."
Üretim çalışmalarını İstanbul ve Düzce'deki atölyelerinde sürdürdüğünü belirten Altay, hazırladığı ürünleri Akçakoca'daki dükkanının yanı sıra sosyal medya üzerinden de satışa sunduğunu söyledi.
Türkiye'nin farklı illerinden sipariş aldığını aktaran Altay, son olarak Ankara'dan gelen bir grubun bileklik talebini hazırlayarak gönderdiğini belirtti.
Altay, sosyal medya aracılığıyla da ürünlerine ulaşan müşteriler için sipariş üzerine üretim yaptığını kaydetti.