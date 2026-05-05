Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kayatepe’nin yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy üstlenecek.

FİNAL BİLETİ TEK MAÇA BAĞLI

Tek maç üzerinden oynanacak bu karşılaşmayı kazanan takım doğrudan finale yükselecek. Finalde ise önümüzdeki hafta çarşamba günü oynanacak Gençlerbirliği - Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final maçı eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabaka öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan Rıdvan, Ndidi, Orkun, Asllani,Olaitan, El Bilal, Oh.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Dıogo, Muleka.