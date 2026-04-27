"CASUSLUK' BAHANE ASIL HEDEF TELE1"

Sabah, Can Holding’e el konulmasını, 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kara para operasyonu' başlığıyla duyurmuştu.

Ciner Holding’in, Can Holding’e sattığı ve aralarında Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’nin de bulunduğu televizyon kanalları da aynı gün TMSF’ye devredildi. 11 Eylül 2025’teki bu “kara para operasyonu” ile Can Holding’in sahiplerinden Kemal Can gözaltına alındı; Mehmet Şakir Can ve Murat Can da aranmaya başlandı.

Can Holding’den 1.5 ay kadar sonra, 24 Ekim 2025’te de Tele 1’e operasyon yapıldı. Tele 1’in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ile birlikte “casusluk” ile suçlandı; operasyonla birlikte Tele 1 ile ABC RD-TV şirketi TMSF’ye devredildi.

TMSF’nin kayyum olarak Can Holding televizyonları ile Tele 1’deki uygulamaları farklı oldu. Habertürk, Bloomberg HT, Show TV’nin yayınlarında önemli bir değişiklik olmadı; aynen devam ettiler. Ancak eski filmler ve diziler yayımlayarak, muhalif medyanın önemli bir bileşeni olan Tele 1’i, haber kanalı olmaktan çıkardılar; izlenme oranını sıfırladılar.

Aradan aylar geçti; Can Holding’den Kemal Can tahliye edildi; firari durumdaki Mehmet Şakir Can ve Murat Can da teslim oldu ve aynı gün ev hapsi koşuluyla serbest kaldılar. Merdan Yanardağ ise halen cezaevinde. Bırakın kendisini savunabilmeyi, henüz yargıç önüne bile çıkamadı. Ama TMSF, Tele 1’in 17 Haziran’da açık artırmayla satılacağını duyurdu bile.

Halen 23 medya şirketi TMSF yönetiminde. Can Holding’in kanalları, Gain Medya ve hatta Adnan Hoca’nın A9 TV’si dururken alelacele hem de 28 milyon lira gibi çok düşük bir bedelle satmaya hazırlanıyorlar kanalı. Öyle ki, TMSF, Flash Haber'i, geçen yıl 84 milyon TL muhammen bedelle, EkoTürk’ü de 26 milyon liraya satışa çıkarmıştı. Aradan aylar geçtikten sonra Tele 1’e biçtikleri fiyat, bir an önce elden çıkarmaya çalıştıklarını gösteriyor.

Tele 1 satılınca geri dönülmez biçimde ortadan kaldırılmış olacak. Merdan Yanardağ beraat ettikten sonra bile kanalı geri alması mucizelere kalacak. 'Casusluk' bahane, asıl hedef Tele 1. Ne basın ve ifade özgürlüğü umurlarında ne de masumiyet ilkesi ve mülkiyet hakkı"